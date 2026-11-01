Хореограф Евгения Талецкая теперь учит танцевать детей в селе

Евгения Талецкая - хореограф-постановщик спектаклей, мюзиклов и перформансов, один из основателей Инновационного театра балета в Калуге, а её постановки известны зрителям далеко за пределами региона.

Талецкая - выпускница Московского государственного института культуры и искусств, обладательница Гран-при танцевальных фестивалей в Италии, Финляндии и Казани.

- О конкурсе «Земский работник культуры» Евгения узнала случайно. Рассматривала разные предложения, но выбрала Бабынинскую школу искусств, - сообщили в региональном правительстве.

Теперь на занятиях здесь есть и классические упражнения у станка, и народные танцы, и прогулки, во время которых дети пробуют танцевать вместе с природой и окружающим пространством.

- Дети здесь видят сердцем, - говорит хореограф о своих учениках.

В региональном правительстве напомнили, что к программе «Земский работник культуры» могут присоединиться специалисты с профильным средним профессиональным или высшим образованием, которые переехали работать в населённые пункты численностью до 50 тысяч человек.

Участники получают единовременную выплату - 1 миллион рублей. Средства можно использовать по собственному усмотрению.

Дополнительно могут быть предусмотрены жилищные льготы.