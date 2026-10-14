Шапша рассказал о перспективах Сквера журналистов

В среду, 14 октября, там открыли мурал с Юрием Гагариным.

- Два года назад вместе с калужскими журналистами положили начало Скверу журналистов. Расчищали заброшенный пустырь между Домом печати и Пушкинским сквером, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Когда-то я сам работал в Доме печати: место для меня близкое. А год назад здесь заложили камень вместе с председателем Союза журналистов страны Владимиром Соловьевым. Теперь здесь - новый символичный элемент.

Автор мурала - художница Раксана Курбаева. Она изобразила Юрия Гагарина в Калуге после его легендарного полёта в окружении журналистов.

- Открытие стало стартом всероссийского медиафорума «Берега», который пройдет в Тарусе, - отметил Шапша. - Сегодня также представили проект будущего внешнего вида сквера. Спасибо Раксане Курбаевой за талантливую работу, Юрию Расторгуеву и Андрею Ильницкому - за идею и реализацию проекта, а всем журналистам - за то, что делаете важное видимым. Надеюсь, что Сквер журналистов станет местом притяжения людей, где будут рождаться новые идеи и смыслы. А мурал пусть напоминает: историю пишем мы - здесь и сейчас.