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Блог “Здоровье для калужан”

Для тех, кому за 30: как не пропустить рак щитовидной железы

Хватит сидеть у телевизора, это тоже риск.
Татьяна Светлова
27.09, 12:00
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О роли щитовидной железы в организме, рассказала врач-терапевт Калужского областного центра медицинской профилактики Елена Воронина.

 — Щитовидная железа — это не просто орган, а настоящий «дирижер» нашего обмена веществ, — объясняет терапевт. — Она вырабатывает три главных гормона: тироксин, трийодтиронин и кальцитонин.

Первые двое заставляют наши клетки работать, тратить энергию, помогают тканям и органам расти и созревать. А кальцитонин следит за тем, чтобы кости были крепкими, управляя обменом кальция и фосфора.

Чтобы щитовидная железа исправно работала, ей нужен йод. Без него гормоны не производятся.

Елена Воронина Елена Воронина
Вравч-терапевт.

В норме взрослый человек должен получать с едой 150 микрограммов йода в день.

А вот у беременных потребность выше — 250–300 микрограммов. Ведь йод нужен и маме, и будущему ребенку.

Проверьте свое здоровье

Заподозрить неладное вовремя сложно: щитовидная железа долго не подает сигналов бедствия. Поэтому одних ощущений мало, нужны обследования.

— Самый простой и точный способ — сдать кровь, — говорит терапевт. — Врач посмотрит уровень ТТГ, а также свободные гормоны Т4 и Т3.

Если есть подозрения, что железа увеличилась или появились узелки, назначают УЗИ.

А если нашли узел больше 1 сантиметра, то требуется тонкоигольная биопсия — процедура, при которой берут кусочек ткани из узелка на анализ.

После этого нужна консультация онколога. 

Рак, который прячется

Самое коварное заболевание щитовидной железы — рак.

— Это злокачественная опухоль, которая вырастает из ткани самой железы, — поясняет Елена Воронина. — И главная её опасность в том, что она развивается бессимптомно и при этом рано дает метастазы.

Человек чувствует себя нормально, ничего не болит, а болезнь уже распространяется.

Рак щитовидной железы может ударить в любом возрасте, но чаще всего после 30 лет.

Женщины болеют почти в три раза чаще мужчин. И именно из-за скрытого течения болезнь нередко обнаруживают поздно, когда лечить её трудно.

— Но есть и хорошая новость, — подчеркивает врач. — Если диагноз поставлен вовремя, а опухоль не слишком агрессивна, то шансы на полное излечение достигают 85–90 процентов.

Поэтому так важно не пропустить момент. 

Кто в зоне риска

Елена Воронина перечисляет факторы, которые повышают вероятность заболеть:

— Облучение. Особенно если человек долго находился в зоне ядерных аварий, живет на загрязненной радионуклидами территории или проходил лучевую терапию на область головы и шеи.

Даже частые рентгеновские снимки или физиолечение на шею могут сыграть роль.

  • Наследственность. Если у близких родственников был рак щитовидной железы, особенно медуллярный (он связан с мутацией гена RET), риск резко возрастает.
  • В таких случаях генетик просто необходим.Дефицит йода. Жизнь в регионе, где мало йода в воде и почве, плюс бедный рацион без морепродуктов — это прямой путь к проблемам.
  • Другие болезни щитовидной железы. Например, аденома или узловой зоб — это уже предраковые состояния.
  • Гормональные качели у женщин. Беременность, роды, кормление грудью, климакс — все это резко меняет гормональный фон и может спровоцировать сбой.
  • Вредные привычки. Курение и алкоголь ослабляют иммунитет, и организм перестает бороться с опухолевыми клетками.

— Я рекомендую приходить на прием к эндокринологу раз в год тем, у кого уже есть заболевания щитовидной железы, — говорит Елена Воронина.

— А также тем, чьи родственники болели раком, кто раньше подвергался облучению или живет в районе с высоким радиационным фоном.

Лучше потратить один день на визит к врачу, чем потом долгие годы лечиться. 

Простые правила профилактики

Что же делать, чтобы снизить риски? Елена Воронина выделяет три главных принципа.

Первый — правильное питание.

— Следите за весом, не переедайте, — советует врач. — Каждый день съедайте не меньше 500 граммов свежих овощей и фруктов. А сладкое и жирное ограничьте.

Самое главное — продукты, богатые йодом.

Рекордсмены — это морепродукты: морская рыба (хек, треска, селедка, лосось), креветки, кальмары, мидии. А также морская капуста.

Не забывайте про яйца (особенно желток), цельное молоко. Из мяса выбирайте свинину и говядину. Из круп — гречку, овсянку, пшено.

— Обязательно ешьте фейхоа, хурму, яблоки, бананы, клюкву, чернику, — перечисляет терапевт

— Полезна зелень: щавель, шпинат, салат. Добавьте в рацион картофель, чеснок, бобовые — фасоль, горох, чечевицу.

Хлеб лучше покупать из ржаной муки или пшеничной второго сорта. И, конечно, используйте йодированную соль.

Чтобы йод хорошо усваивался, нужны кальций, железо, медь, цинк и витамины А и Е.

Второй принцип — осторожность с облучением.

— Назначать рентген или компьютерную томографию можно только по строгим показаниям, особенно детям и подросткам, — предупреждает врач.

— Откажитесь от физиопроцедур на голову и шею без веской причины. Не сидите часами у телевизора или перед монитором — это тоже слабое, но постоянное облучение.

Третий принцип — отказ от вредных привычек.

— Курение и алкоголь — враги вашего иммунитета, — подчеркивает Елена Воронина. — Крепкий организм сам способен распознавать и уничтожать первые раковые клетки. А ослабленный — нет.

Соблюдать эти правила несложно. Правильно питаться, не курить, не злоупотреблять рентгеном и раз в год показываться врачу.

Это не гарантия на 100 процентов, но снижение риска очень серьезное.

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