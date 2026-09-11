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Новость дня Общество

Александр Овечкин стал амбассадором калужской компании

Дмитрий Ивьев
11.09, 18:30
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Источник фото: SINTEC Group
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Один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов в мире, российский хоккеист Александр Овечкин официально стал амбассадором российского бренда моторных масел и автохимии SINTEC.

 - Я давно слежу за успехами компании на профессиональной арене и хорошо знаю, как много SINTEC делает для развития российского спорта — от детских команд до ведущих лиг, рассказал Овечкин. - Мне очень близка и импонирует такая философия. Когда видишь настолько искреннюю любовь, профессионализм и ответственное отношение к делу, доверие рождается само собой.

Подписание контракта с Александром Овечкиным — одна из многочисленных спортивных инициатив SINTEC и подтверждение высокого статуса бренда, ведь хоккеист известен своей требовательностью и сотрудничает только с теми, в чьем качестве и надежности лично уверен.

Компания выступает поставщиком продукции и партнером Федерации хоккея России, Всероссийской хоккейной лиги, клубов Континентальной хоккейной лиги, а также спортивных команд из Обнинска, Калуги, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Пензы и других регионов страны.

Особое место в этой истории занимает родное для Александра Овечкина московское «Динамо» — клуб, воспитанником которого он является, и с которым у бренда есть опыт проведения совместных акций по развитию детского спорта.

 - Сотрудничество с легендой спорта — знаковое событие для нашей компании. Ови — человек-эпоха: за его успехами следит весь мир, а его имя ассоциируется с упорным трудом, характером и стремлением всегда быть первым, — прокомментировали в компании. — В его лице мы обрели настоящего единомышленника, нам очень близок такой подход, поэтому союз SINTEC и Александра Овечкина получается таким естественным и органичным: мы одинаково смотрим на то, как нужно работать и достигать результата.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализацию множества спецпроектов, которые объединят автомобильную культуру, энергию большого спорта и миллионы автомобилистов и болельщиков по всему миру.

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