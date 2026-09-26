Калужанка лишилась квартиры за долг в 200 тысяч рублей

Надежда Николаевна за свои 73 года прошла немало испытаний – гибель мужа-военного, бандитский пресс девяностых, развал семейного бизнеса… Но она не была готова к еще одному, совершенно немыслимому удару.

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Пожилая калужанка живет в собственной квартире, купленной еще в относительно благополучные годы – 27 лет она занималась предпринимательством. Старую же жилплощадь до недавного времени сдавала, получая с этого дополнительную прибавку к пенсии.

В мае квартиру решили продать в пользу внучки, обратились в агентство, начали переговоры с потенциальными покупателями.

Внезапно ход событий оборвал странный телефонный звонок – некий риэлтор просил передать ключи от второй квартиры… новому собственнику.

«Отдайте ключи»

Звонок приняла дочь пенсионерки Елена, которая в тот момент брала на себя все хозяйственные хлопоты. Шокированная женщина потребовала объяснений.

- Мне говорят: вы знаете, что ваша квартира была выставлена на торги за ущерб, причинённый вашей соседке, которую вы залили три года тому назад? – вспоминает Елена. – Поясняют, что соседка оценила ущерб в 200 тысяч. Квартира продана, ущерб возмещен, еще около ста тысяч ушло на какие-то издержки, а миллион остатка положен на депозит – можете забирать. И я за три года первый раз про это слышу!

- Мы рассчитывали продать квартиру за 2 миллиона 200 тысяч – исходя из рыночной стоимости квадратного метра, - присоединяется Надежда Николаевна. – А ее за моей спиной продали за 1 560 000.

Как утверждает Елена, не было никаких исковых заявлений по поводу ущерба, не было и акта экспертизы - никто не приезжал и не уведомлял. Соответственно и решения суда они не видели, оно было заочным.

- Мы поехали к судебным приставам – нам говорят «Вы были уведомлены», - продолжает Елена. – Каким образом? Письмами в почтовый ящик. Хотя мы четко знаем – такие уведомления должны приходить заказным письмом под роспись, а не в ящик. У нас есть подозрение, что эти письма уходили в ящик не нам, а полной тезке мамы из Карелии, про которую мы случайно узнали, разбираясь в этой истории.

Правда, служба судебных приставов имеет на этот счет другое мнение. Вот что ответила нам заместитель руководителя регионального управления ФССП Татьяна Кондрашова на просьбу прокомментировать ситуацию:

«В силу ч.3 ст.24 Закона извещения, адресованные взыскателю и должнику, направляются по адресам, указанным в исполнительном документе. В соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Закона лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, если повестка, иное извещение направлены по последнему известному месту жительства лица или по адресу, сообщенному им в письменной форме судебному приставу-исполнителю.

В силу п.2, ч.2 ст.29 Закона об исполнительном производстве лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, несмотря на неполучение почтового извещения, если адресат не явился за повесткой или иным извещением, направленными по его адресу.

Таким образом, неполучение должником почтового отправления службы судебных приставов не является основанием для утверждения о не извещении должника о процессуальных документах, вынесенных в рамках исполнительного производства».

Кстати, на Госуслугах Надежда Николаевна на тот момент не регистрировалась, компьютером и смартфоном не пользуется, поэтому и электронные сообщения на ее кнопочный телефон прийти не могли. И при этом госслужба прекрасно видела, что они остались непрочитанными.

Без вины виноватые?

Вызывает сомнения у женщин и сам факт причинения ущерба. Действительно, три года назад соседка снизу сообщила Елене, что у нее с потолка льется вода.

- Я пришла к ней и увидела на потолке пару незначительных пятен, - комментирует Елена. – А вот в нашей квартире никаких следов потопа не было вообще. Хотя при таком наводнении как минимум вздулся бы дубовый паркет. Все наше оборудование в полном порядке, мы сделали ремонт и заменили все трубы, стыки, краны. Поэтому возникает вопрос – от нас лилась вода или все-таки из каких-то внутренних домовых коммуникаций? Ведь никаких протечек у себя мы так и не обнаружили. Но никто в этом разбираться не стал.

Наступил день, когда новый собственник в сопровождении своего риелтора пришел за ключами лично. Елена отказалась их отдавать.

- Ну, тогда мы придем с полицией, - услышала она в ответ.

И действительно, вскоре семья новых хозяев прибыла с участковым, вскрыла квартиру и установила свои замки.

Что касается мебели, кухонного оборудования, посуды – все пошло на помойку. В том числе личные вещи прошлых арендаторов – военных, снимавших квартиру перед отправкой на СВО.

Свою имущественную катастрофу семья намерена решать через суд – дата заседания уже назначена, с материалами дела работает адвокат.

Главная проблема в том, что, находясь в абсолютном неведении, Надежда Титова упустила все сроки обжалования. И сейчас ключевая задача вернуть это право, опираясь на статью 112 ГПК РФ, которая регламентирует восстановление процессуальных сроков, упущенных по уважительным причинам.

Юристы предупреждают, что дело будет ох какое хлопотное.

Ситуация, в которую попала Надежда Титова – прецедент, который демонстрирует, что от подобного неожиданного удара судьбы не застрахован никто.

Окончательную точку в этом деле поставит суд, а мы будем следить за развитием событий.