В Малоярославце мужчину восстановили на работе и выплатили более 2,3 млн рублей
В Малоярославце мужчину восстановили на работе и выплатили более 2,3 млн рублей
Суд встал на сторону жителя Малоярославецкого района, которого уволили с нарушениями.
Прокуратура подтвердила, что работодатель не соблюл процедуру увольнения и не предоставил положенные гарантии.
В итоге мужчину вернули на работу, а также взыскали в его пользу более 2,3 миллиона рублей — это компенсация за время, пока он не мог трудиться.
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