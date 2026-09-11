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Новость дня Общество

В Малоярославце мужчину восстановили на работе и выплатили более 2,3 млн рублей

Дмитрий Ивьев
11.09, 16:52
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В Малоярославце мужчину восстановили на работе и выплатили более 2,3 млн рублей

Суд встал на сторону жителя Малоярославецкого района, которого уволили с нарушениями.

Прокуратура подтвердила, что работодатель не соблюл процедуру увольнения и не предоставил положенные гарантии.

В итоге мужчину вернули на работу, а также взыскали в его пользу более 2,3 миллиона рублей — это компенсация за время, пока он не мог трудиться.

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