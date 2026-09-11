Калужские муниципалитеты отметились достижениями в сельском хозяйстве

Губернатор Владислав Шапша в пятницу, 11 сентября, сообщил о главных успехах.

- Ферзиково становится чесночной столицей региона. Плюс больше всех производят молока и держат лучшую динамику, - подчеркнул он. - Статус картофельной столицы переходит к Жиздре. С приходом нового инвестора здесь самые большие площади - более 500 га. Также отличный урожай яблок.

В Бабынино делают ставку на рапс. Не только выращивают, но и перерабатывают в масло – начинает работу завод, который в том числе ориентирован на экспортные поставки.

В Дзержинском округе производят большой объём мяса птиц. В планах на этот год запуск ещё одного цеха готовой продукции, а на 2027 год восьми новых птичников.

- А вы знаете, что более половины мальков форели в стране выращивают в нашем регионе – в Износковском и Боровском округах, - отметил также глава области. - У каждого муниципалитета свои достижения в сельском хозяйстве. И областной центр не отстает: Калуга, например, у нас выходит в лидеры по овощам открытого грунта. Всех аграриев благодарю за труд. Вы наша гордость.