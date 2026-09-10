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Спорт

В Калуге более 700 человек зарегистрировались на «Кросс нации-2026»

Дмитрий Ивьев
10.09, 16:06
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Традиционный забег, объединяющий любителей активного образа жизни, пройдет 26 сентября по улице Кирова - между улицами Московской и Рылеева.

Спортсмены «красной группы» стартуют в 10:00, их дистанции: 1 км, 2км, 3 км, 4 км и 6 км.

В 12:00 старт примут дошкольники на 500 м.

В 12:05 состоится забег безграничных возможностей, также на дистанции 500 м.

А в 12:10 начнутся массовые старты для всех желающих преодолеть 1 км, сообщили в Минспорта.

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