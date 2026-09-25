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Новость дня Авто и транспорт

«95-го вообще нигде нет»: калужане массово жалуются на отсутствие бензина

Дмитрий Ивьев
25.09, 08:57
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Проблемы с бензином в регионе наблюдаются уже пятый день подряд.

По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, официальный Геопортал Калужской области сообщает, что бензина АИ-95 в продаже в городе нет вообще. Ближайшая заправка, где указан в продаже 95-й, находится у деревни Акатово Дзержинского района.

- Как заправляться по своим дням, если 95-го вообще нигде нет? – пишет на странице губернатора местная жительница. - Что прикажете делать? Это просто издевательство над людьми. Позор.

В министерстве конкурентной политики Калужской области так прокомментировали ситуацию:

- На АЗС Лукойл и Газпромнефть уже увеличен объем поставок топлива. Правительство области и руководство топливных компаний продолжают работать над увеличением объемов.

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