«95-го вообще нигде нет»: калужане массово жалуются на отсутствие бензина

Проблемы с бензином в регионе наблюдаются уже пятый день подряд.

По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, официальный Геопортал Калужской области сообщает, что бензина АИ-95 в продаже в городе нет вообще. Ближайшая заправка, где указан в продаже 95-й, находится у деревни Акатово Дзержинского района.

- Как заправляться по своим дням, если 95-го вообще нигде нет? – пишет на странице губернатора местная жительница. - Что прикажете делать? Это просто издевательство над людьми. Позор.

В министерстве конкурентной политики Калужской области так прокомментировали ситуацию:

- На АЗС Лукойл и Газпромнефть уже увеличен объем поставок топлива. Правительство области и руководство топливных компаний продолжают работать над увеличением объемов.