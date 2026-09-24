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Криминал

В Калужской области за сутки пять человек стали жертвами интернет-мошенников

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:52
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За последние 24 часа в полицию региона обратились пять человек, которых обманули с помощью современных технологий. Пострадавшие — люди в возрасте от 30 до 52 лет. В общей сложности они перевели мошенникам больше двух миллионов рублей.

Самый крупный ущерб — у 65-летней жительницы Обнинска: она лишилась более 1,2 миллиона рублей. Как выяснили полицейские, злоумышленник связался с женщиной в одном из популярных мессенджеров. Сначала она по указанию мошенников передала курьеру 940 594 рубля прямо на улице, а потом оформила онлайн-перевод ещё на 300 000 рублей — на счёт, который ей продиктовали.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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