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Общество

В Калужской области наградили лучших специалистов лесной отрасли

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:02
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10 сентября в селе Спас-Прогнанье Жуковского округа прошла церемония открытия конкурса профмастерства среди молодых работников лесной отрасли. В мероприятии участвовал министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

Конкурс проводят в области с 2019 года. В этом году победителем стал Александр Захаров — главный специалист регионального минприроды.

Второе место заняла Кристина Кузнецова, ведущий эксперт Лесопожарной службы Калужской области, а третье — участковый лесничий Дзержинского лесничества Дмитрий Демидов.

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