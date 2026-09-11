В Калужской области наградили лучших специалистов лесной отрасли

10 сентября в селе Спас-Прогнанье Жуковского округа прошла церемония открытия конкурса профмастерства среди молодых работников лесной отрасли. В мероприятии участвовал министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

Конкурс проводят в области с 2019 года. В этом году победителем стал Александр Захаров — главный специалист регионального минприроды.

Второе место заняла Кристина Кузнецова, ведущий эксперт Лесопожарной службы Калужской области, а третье — участковый лесничий Дзержинского лесничества Дмитрий Демидов.