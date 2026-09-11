Калужан приглашают на большой фестиваль здоровья, который пройдет в Наро‑Фоминске
Уже в это воскресенье, 13 сентября, стадион «Трудовые резервы» превратится в центр спорта, здоровья и отличного настроения.
Что вас ждет на фестивале:
- бесплатные медицинские чекапы и консультации от ведущих врачей страны;
- динамичный турнир по баскетболу 3×3 и веселая семейная эстафета;
- мастер‑классы от профессиональных спортсменов;
- яркая детская шоу‑программа;
Специальные гости праздника
Звёзды баскетбола: олимпийский призёр и чемпион Европы Антон Понкрашов, а также одна из самых популярных команд медиалиги DAWGS. Вместе с Антоном на площадку выйдут именитые игроки Владимир Веремеенко, Пётр Губанов, чемпион Евролиги ФИБА Павел Ильменков (KEKS) и звезда медиалиги Михаил Лагутин (MIKHON).
Легенда бокса: российский профессиональный боксёр, обладатель пояса чемпиона WBA Continental Gold «Ядерный» Алексей Егоров вместе с не менее именитыми представителями местной школы бокса. Они проведут мастер‑классы, сыграют и потренируют болельщиков и гостей праздника, раздадут автографы и сделают с вами сотни классных фото.
Победителей и самых активных участников ждут подарки от SINTEC Group и партнёров фестиваля, а также сертификаты на бесплатное медицинское обслуживание от клиники «Хороший доктор» на сумму от 30 000 до 70 000 рублей.
В выходные в Наро‑Фоминске обещается солнечная погода — до +20 °C тепла, максимально комфортная для занятий спортом.
Вход бесплатный. Старт регистрации гостей — в 10:00.
Для участия в турнире необходима предварительная регистрация.
Турнир по баскетболу 3×3: https://clck.ru/3Vfgdv
Семейная эстафета: https://clck.ru/3Vfh3d
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