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Новость дня Спорт

Калужан приглашают на большой фестиваль здоровья, который пройдет в Наро‑Фоминске

11.09, 16:44
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Уже в это воскресенье, 13 сентября, стадион «Трудовые резервы» превратится в центр спорта, здоровья и отличного настроения.

Что вас ждет на фестивале:

  • бесплатные медицинские чекапы и консультации от ведущих врачей страны;
  • динамичный турнир по баскетболу 3×3 и веселая семейная эстафета;
  • мастер‑классы от профессиональных спортсменов;
  • яркая детская шоу‑программа;

Специальные гости праздника

Звёзды баскетбола: олимпийский призёр и чемпион Европы Антон Понкрашов, а также одна из самых популярных команд медиалиги DAWGS. Вместе с Антоном на площадку выйдут именитые игроки Владимир Веремеенко, Пётр Губанов, чемпион Евролиги ФИБА Павел Ильменков (KEKS) и звезда медиалиги Михаил Лагутин (MIKHON).

Легенда бокса: российский профессиональный боксёр, обладатель пояса чемпиона WBA Continental Gold «Ядерный» Алексей Егоров вместе с не менее именитыми представителями местной школы бокса. Они проведут мастер‑классы, сыграют и потренируют болельщиков и гостей праздника, раздадут автографы и сделают с вами сотни классных фото.

Победителей и самых активных участников ждут подарки от SINTEC Group и партнёров фестиваля, а также сертификаты на бесплатное медицинское обслуживание от клиники «Хороший доктор» на сумму от 30 000 до 70 000 рублей.

В выходные в Наро‑Фоминске обещается солнечная погода — до +20 °C тепла, максимально комфортная для занятий спортом.

Вход бесплатный. Старт регистрации гостей — в 10:00.

Для участия в турнире необходима предварительная регистрация.

Турнир по баскетболу 3×3: https://clck.ru/3Vfgdv

Семейная эстафета: https://clck.ru/3Vfh3d

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