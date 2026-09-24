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Общество

Владислав Шапша обсудил сотрудничество с губернатором Владимирской области

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:07
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с главой Владимирской области — губернатором Александром Авдеевым. Делегация Владимирской области находится с рабочей поездкой в нашем регионе.

На встрече главы регионов обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству наших областей. Между регионами действует соглашение о сотрудничестве, проводятся бизнес-миссии и культурные обмены.

Представителей Владимирской области заинтересовал опыт перезапуска производств, проекты создания современной спортивной инфраструктуры, жилищного строительства, благоустройства. А также отмечается взаимное стремление развивать сотрудничество в туризме, хорошие возможности для совместных маршрутов в рамках Большого Золотого кольца России.

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