В Калужской области два человека заблудились в лесу

Инцидент произошел в среду, 23 сентября, у деревни Раменное Куйбышевского района.

Там из леса не могли выбраться мужчина и женщина. Около 19:15 они позвонили спасателям.

В 19:21 на поиски выехали силы пожарно-спасательной части №28. И уже в 20:08 заблудившиеся вышли из леса на сигналы пожарного автомобиля, сообщили в МЧС.