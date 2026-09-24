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В Калужской области два человека заблудились в лесу

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:27
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Инцидент произошел в среду, 23 сентября, у деревни Раменное Куйбышевского района.

Там из леса не могли выбраться мужчина и женщина. Около 19:15 они позвонили спасателям.

В 19:21 на поиски выехали силы пожарно-спасательной части №28. И уже в 20:08 заблудившиеся вышли из леса на сигналы пожарного автомобиля, сообщили в МЧС.

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