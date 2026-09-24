В Калужской области два человека заблудились в лесу
Инцидент произошел в среду, 23 сентября, у деревни Раменное Куйбышевского района.
Там из леса не могли выбраться мужчина и женщина. Около 19:15 они позвонили спасателям.
В 19:21 на поиски выехали силы пожарно-спасательной части №28. И уже в 20:08 заблудившиеся вышли из леса на сигналы пожарного автомобиля, сообщили в МЧС.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь