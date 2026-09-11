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Общество

В Городском досуговом центре Калуги открылся спортивный зал

Дмитрий Ивьев
11.09, 13:58
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В городском досуговом центре состоялось долгожданное событие — свои двери распахнул полностью обновлённый спортивный зал. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Были восстановлены стены и пол, уложено современное покрытие, заменены потолок и электропроводка. Теперь здесь создана комфортная среда для занятий спортом людей любого возраста. Просторный светлый зал оснащён всем необходимым для безопасных тренировок, а современная мультисплит-система вентиляции и очиститель воздуха делают пребывание в нём особенно приятным.

Для удобства посетителей также оборудована новая раздевалка, а интерактивный физкультурный комплекс и сенсорный терминал добавили занятиям технологичности.

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