В Городском досуговом центре Калуги открылся спортивный зал

В городском досуговом центре состоялось долгожданное событие — свои двери распахнул полностью обновлённый спортивный зал. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Были восстановлены стены и пол, уложено современное покрытие, заменены потолок и электропроводка. Теперь здесь создана комфортная среда для занятий спортом людей любого возраста. Просторный светлый зал оснащён всем необходимым для безопасных тренировок, а современная мультисплит-система вентиляции и очиститель воздуха делают пребывание в нём особенно приятным.

Для удобства посетителей также оборудована новая раздевалка, а интерактивный физкультурный комплекс и сенсорный терминал добавили занятиям технологичности.