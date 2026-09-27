27 сентября в Калуге умер заслуженный художник России Иосиф Павлишак
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 27 сентября.
1891 – умер русский писатель Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891). В конце 19 в. в Калуге жил Александр Николаевич Гончаров (племянник писателя), автор рассказов и воспоминаний о своем дяде. С ним в начале 1899 г. переписывался Л.Н.Толстой.
1937 – Искусство двигать в массы
20-ю годовщину октябрьской революции Калужский городской театр, отыгравший свой 160-й сезон, отмечает идейно возбужденными спектаклями «Любовь Яровая». «Профессор Полежаев», «Очная ставка». На киноэкранах города и полотнах сельских передвижек – новый художественный фильм «Ленин в Октябре». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)
1967 – зампредсовмина СССР, академик и лауреат Ленинской и Государственной премий В.А.Кириллин прикрепил орден Ленина к знамени Калужской области.
1995 – в Калуге скончался Иосиф Андреевич Павлишак (20.09.1923 — 27.09.1995), живописец, член СХ с 1953 г. Заслуженный художник России (1972).
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