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Новость дня Происшествия

Шесть аварий за день: в Калужской области погибла мотоциклистка, семеро пострадали

Владимир Андреев
26.09, 15:48
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На дорогах Калужской области 25 сентября зарегистрировали шесть ДТП. Один человек погиб, ещё семеро получили травмы. Сводку предоставило региональное УМВД.

В 01:35 на 395-м километре трассы А-108 водитель «DAF» 1969 года рождения не справился с управлением. Грузовик опрокинулся. Пострадал сам водитель, ему оказали медицинскую помощь.

В 02:47 в посёлке Ферзиково на улице Строителей у дома № 7 девушка 2007 года рождения за рулём мотоцикла «KAYO K1» не справилась с управлением. Мотоцикл выехал на встречную полосу, съехал на обочину и врезался в опору ЛЭП. Мотоциклистка погибла на месте.

В 12:00 на 94-м километре трассы М-3 водитель «Рено Логан» 1995 года рождения сбил пешехода. Пострадала женщина 1966 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь.

В 15:49 в Калуге на улице Московской у дома № 245 столкнулись несколько машин. Водитель «Форда Фокуса» 1990 года рождения врезался в «Хендай Солярис». От удара тот столкнулся с «Ладой Калиной». Сам виновник тоже не справился с управлением и задел ещё один «Форд Фокус». Пострадала пассажирка «Форда» 1986 года рождения.

В 18:00 на трассе в районе Детчино водитель «Фольксваген Гольф» 1981 года рождения съехал с дороги. Травмы получили водитель и пассажир 1980 года рождения.

В 21:05 на 7-м километре дороги «Вязьма – Калуга» женщина 1982 года рождения за рулём «HAVAL JOLION» не выдержала дистанцию и врезалась в «FORD FUSION». Пострадал водитель «Форда» 1961 года рождения. Виновница отказалась от освидетельствования на опьянение – на неё составили протоколы.

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