В Калужской области жалобы на дороги начнут обрабатывать быстрее

Работа диспетчерской службы ГКУ КО «Калугадорзаказчик» будет полностью перестроена, чтобы сделать взаимодействие жителей с дорожными службами понятнее. Проект реализуется по поручению губернатора Владислава Шапши в рамках системы бережливого управления.

Главное изменение — отказ от бумажных черновиков в пользу электронных карточек и создание единого справочника дорог с привязкой к километражу. Для заявителей введут обязательные SMS-уведомления о статусе решения проблемы, а закрыть обращение можно будет только после предоставления обратной связи гражданину.

Руководитель проекта, министр транспорта региона Александр Шпиренко, поставил конкретную цель: минимум наполовину сократить количество повторных звонков и сообщений от жителей.

Теперь, если на дороге появится яма или сломается светофор, калужанам не придется перезванивать диспетчерам для уточнения сроков ремонта — вся информация об этапах работ придет автоматически.