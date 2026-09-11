В Калужской области жалобы на дороги начнут обрабатывать быстрее
В Калужской области жалобы на дороги начнут обрабатывать быстрее
Работа диспетчерской службы ГКУ КО «Калугадорзаказчик» будет полностью перестроена, чтобы сделать взаимодействие жителей с дорожными службами понятнее. Проект реализуется по поручению губернатора Владислава Шапши в рамках системы бережливого управления.
Главное изменение — отказ от бумажных черновиков в пользу электронных карточек и создание единого справочника дорог с привязкой к километражу. Для заявителей введут обязательные SMS-уведомления о статусе решения проблемы, а закрыть обращение можно будет только после предоставления обратной связи гражданину.
Руководитель проекта, министр транспорта региона Александр Шпиренко, поставил конкретную цель: минимум наполовину сократить количество повторных звонков и сообщений от жителей.
Теперь, если на дороге появится яма или сломается светофор, калужанам не придется перезванивать диспетчерам для уточнения сроков ремонта — вся информация об этапах работ придет автоматически.
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