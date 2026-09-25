В Калужскую область привезли вакцину против гриппа

Сейчас препараты доставляются во все медицинские учреждения, сообщили утром 25 сентября в министерстве здравоохранения региона.

В Калужскую область поступили вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».

- Вакцинация позволяет сформировать иммунитет и предотвратить тяжелое течение заболевания, снизить риск летального исхода и серьезных осложнений, - отметили в Минздраве. - Даже если человек заражается гриппом, он достаточно легко его переносит. Дети, посещающие детские сады и школы, будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке. Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры.

Взрослые могут вакцинироваться в поликлинике по месту жительства.