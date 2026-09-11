Сирены в Калуге и Обнинске выли из-за ракетной опасности, а ПВО сбила 11 БПЛА

Вечером 10 сентября и в ночь на 11 число в Калужской области уничтожили четыре беспилотника в Людиновском и Сухиничском округах. А в течение вчерашнего дня сбили 7 БПЛА.

Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша, жертв и разрушений нет.

Также вчера вечером в регионе объявляли ракетную опасность, в Калуге и Обнинске выли сирены.

Однако ее отменили очень быстро – не прошло и десяти минут.

Многие калужане и жители наукограда были встревожены сиреной, однако этого делать не стоит. В студии радио «Комсомольская правда – Калуга» руководитель калужского филиала фонда «Защитники Отечества», кавалер ордена Мужества Артур ТИТОВ подробно разъяснил, что означают сирены и что надо делать, если их слышите.