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Сирены в Калуге и Обнинске выли из-за ракетной опасности, а ПВО сбила 11 БПЛА

Сергей ПЕТРОВ
11.09, 08:10
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Вечером 10 сентября и в ночь на 11 число в Калужской области уничтожили четыре беспилотника в Людиновском и Сухиничском округах. А в течение вчерашнего дня сбили 7 БПЛА.

Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша, жертв и разрушений нет.

Также вчера вечером в регионе объявляли ракетную опасность, в Калуге и Обнинске выли сирены.

Однако ее отменили очень быстро – не прошло и десяти минут.

Многие калужане и жители наукограда были встревожены сиреной, однако этого делать не стоит. В студии радио «Комсомольская правда – Калуга» руководитель калужского филиала фонда «Защитники Отечества», кавалер ордена Мужества Артур ТИТОВ подробно разъяснил, что означают сирены и что надо делать, если их слышите.

Артур Титов Артур Титов
руководитель калужского филиала фонда «Защитники Отечества»

Оповещение о ракетной опасности, это не констатация факта, что ракета уже падает на голову. Это информация о том, что наши силовые ведомства зафиксировали пуск, и существует возможная траектория движения.

Условно говоря, где-то за 1000, а то и 2000 километров произошел старт, и вектор может проходить через территорию нашего региона.

Это информация для поддержания бдительности, а не сигнал к тому, чтобы хватать документы и бежать в убежище.

Это предупреждение, которое просто позволяет вам быть в курсе.

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