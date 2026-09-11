Сирены в Калуге и Обнинске выли из-за ракетной опасности, а ПВО сбила 11 БПЛА
Вечером 10 сентября и в ночь на 11 число в Калужской области уничтожили четыре беспилотника в Людиновском и Сухиничском округах. А в течение вчерашнего дня сбили 7 БПЛА.
Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша, жертв и разрушений нет.
Также вчера вечером в регионе объявляли ракетную опасность, в Калуге и Обнинске выли сирены.
Однако ее отменили очень быстро – не прошло и десяти минут.
Многие калужане и жители наукограда были встревожены сиреной, однако этого делать не стоит. В студии радио «Комсомольская правда – Калуга» руководитель калужского филиала фонда «Защитники Отечества», кавалер ордена Мужества Артур ТИТОВ подробно разъяснил, что означают сирены и что надо делать, если их слышите.
Оповещение о ракетной опасности, это не констатация факта, что ракета уже падает на голову. Это информация о том, что наши силовые ведомства зафиксировали пуск, и существует возможная траектория движения.
Условно говоря, где-то за 1000, а то и 2000 километров произошел старт, и вектор может проходить через территорию нашего региона.
Это информация для поддержания бдительности, а не сигнал к тому, чтобы хватать документы и бежать в убежище.
Это предупреждение, которое просто позволяет вам быть в курсе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!