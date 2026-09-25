Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ребенку пытались выколоть глаза в школе
Новость дня Происшествия

В Калуге ребенку пытались выколоть глаза в школе

Дмитрий Ивьев
25.09, 15:01
3 760
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В соцсетях женщина написала, что её сына в школе на Правом берегу жестоко избил одноклассник: напал сзади, пытался выколоть глаза, засунул руку в рот и разодрал щеку изнутри.

По её словам, мальчик весь урок просидел в крови, и никто ему не помог. Женщина утверждает, что напавший ребёнок и раньше вел себя агрессивно по отношению к другим ученикам. Она обратилась в полицию. УМВД по Калужской области 25 сентября сообщило о проведении проверки.

Управление образования Калуги также дало свою версию событий. По их данным, драка произошла 11 сентября. Учитель истории сразу же вмешался и прекратил конфликт, к ситуации подключились соцпедагог и классный руководитель. Пострадавшему оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась. Обоих участников драки отпустили с уроков и передали родителям.

На камерах в классе записи не оказалось: видеонаблюдение там предназначено только для экзаменов и во время уроков не работает из-за закона о защите персональных данных.

В управлении образования утверждают, что со стороны школьных сотрудников нарушений не было и давления на детей не оказывали. На совещании у замдиректора родители не примирились. На ближайший совет профилактики пригласят родителей обоих детей. Пострадавший вернулся на занятия уже 14 сентября.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
школа
Лента настроения
16 оценили
6%
0%
0%
6%
0%
87%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlEcEdHVytKcUZETFBLK2JmRWVYbUE9PSIsInZhbHVlIjoiVUVEc0w0YlE2WCtsdDJidXU1ZTgxWmNvMGxFUGpZWEtwTWw3ZnUyZFVDSHNBK2ZCRVVCTENlVFVPRWZDM0ZhY3c5dDdxOGVMTWV2d290eWMzWnhaL0FSdEJaRTBTV1Evdk1qVXVac0F2WDMrZTY0TGJsMXpQTzFLK1pVL2Y1dGtLazJ3emtZTHRWUXgzY0FjOTNUd2RnbTRUZUs2ZjhaT3Nzam5WclYwZDZwSHdvZEJnY3FoWjlMS3FOQVJONjVXOXY5VmdjcnBXaWhYT2I4eTlJSW1kRW9XVytxQS85dTRTQ0p3cXpwVi9NTDFibFdRaVJ6Y2RzcnNiWnJjQkgxaTJUQkpRRlZIYmMranlnTVlkSitFTWdNVXI2eHJsRG1aRnFpbkg4R2ovWG9ZR0VhMUNjK0FHbEwvSmdVU3l2YmNZV2g5VTc4KzdndmltYlJLZTFUcWQwMjVrOFhEV1Z4WTJuT1g3UDRhNHdWNDFrZDFZbzJ3clloQlUxNlFHRlJnTFhJejV0SzM2aTZ1OHRKSzhYNWs1c1dHaFFLaWJ5UVowK2d0RkZWVVdCZVhuN1VBdFMvNm9HTUtDUE4zcDdpUiIsIm1hYyI6ImFiOTc2MDA4NDc4ZWZhMGE5M2MzZjk1ZTI5NDlhMGRlNGU5MTZiY2U5ZTRkN2EyYTQ4NzU5M2I4NTVhNzYxNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit6WFhLWVNadG9FNnRIV1RRdm5qM2c9PSIsInZhbHVlIjoiTDlKZXRGNlV1d29ic05FRjA4dWFEZVdERU14dTNWNnc4a1pvZVlWQzNYY0tRbUZqaDYycFY4NmtLR2FDRTNXc29PRXRpWXhYenRaYUNOdS9qY3FVczkyZnVkV3ZHTy9ESUI1UjNnVmJaZzNxZzgxTk01TG9SclpNVDVMbFEzS2pPMEZEVS93Z2tvTWk4bzBaTXZPS2lkTzhHRm8ya0FvUEdjVzRFTHUwMnJuMlovRWRTZytvUjEvWDd5aGlQSWd2ZGkyUjBiaTN2b0hhSWM0bFZ0Y2dGVmdDTGUrcjljNjA0RDkrUVBtMzdFYXp1SEJaTjBNZkgrSmhUTFNXbldPWmMrUUZpL3llazk3MzdYVHpNcE90OU5ieXR4YW9ramVHSmVxSGVxZjZaM0JuZjRTYmN1b2RTK2t3OGtHbDIvY3ltbitXQzUvb0YzNjc3bDY2UitoSVJmVUI2R1YvNHlXSTh1UWIvVEc5anVPajM5cGx0WlB5SUg2b2s4NTEyblZST0svaEVUbk1CK3dhTGFYczhJN0VibzYzOHJXc3VvblZ0cXRYdFVqR3pKVXQ2aHgzR3FvUWgzZVUyRlc4WVYzUFdNRmk1bGxkcFRaNjJGUEhHRENmdmVMeXpaV0Ftdzk2QzdEdDdwS1ZWaUFDRXFURU9VUXlDZVpqZlRPeHNSaWxsYlFuVmY0ZFl1bmtuNHB3UlI2cHdIaDJrUysvUTJ1TE8wMTU3NUxlSmJLUDUxWEcyRVB2T1I4ZnRoRjhxbEVvQ2FKUWRIMnJOUG1MNzdWWTZRcEtrRHovZitkTFJYY21ZcVdjM2xhQ1NSQUVmdmx1eHhYeTZrNEZKMmNUaklMMCIsIm1hYyI6IjI3M2I3ODlhMzZjMWZjZWY3ZmI5N2JkMmYzYTc1NDJkMzg5ZWRmNDQyMTVjNjJkYTQ0MGMxZTU2ZmI5MThmOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+