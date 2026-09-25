В Калуге ребенку пытались выколоть глаза в школе

В соцсетях женщина написала, что её сына в школе на Правом берегу жестоко избил одноклассник: напал сзади, пытался выколоть глаза, засунул руку в рот и разодрал щеку изнутри.

По её словам, мальчик весь урок просидел в крови, и никто ему не помог. Женщина утверждает, что напавший ребёнок и раньше вел себя агрессивно по отношению к другим ученикам. Она обратилась в полицию. УМВД по Калужской области 25 сентября сообщило о проведении проверки.

Управление образования Калуги также дало свою версию событий. По их данным, драка произошла 11 сентября. Учитель истории сразу же вмешался и прекратил конфликт, к ситуации подключились соцпедагог и классный руководитель. Пострадавшему оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась. Обоих участников драки отпустили с уроков и передали родителям.

На камерах в классе записи не оказалось: видеонаблюдение там предназначено только для экзаменов и во время уроков не работает из-за закона о защите персональных данных.

В управлении образования утверждают, что со стороны школьных сотрудников нарушений не было и давления на детей не оказывали. На совещании у замдиректора родители не примирились. На ближайший совет профилактики пригласят родителей обоих детей. Пострадавший вернулся на занятия уже 14 сентября.