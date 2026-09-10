10 сентября в Калуге в ходе торжественной церемонии губернатор Владислав Шапша вручил государственные награды Российской Федерации и Калужской области гражданам Калужской области.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд Орденом Почета награждены генерал-майор полиции, начальник Управления МВД Российской Федерации по Калужской области Сергей Никифоров и генеральный директор ПАО «Приборный завод «Сигнал» Валентин Родионов.

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден лектор-музыковед Калужского областного музыкального колледжа имени С.И. Танеева Александр Типаков.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден член Совета по культуре и искусству при Губернаторе Калужской области Юрий Логвинов.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена председателю совета ветеранов органов внутренних дел Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге, доценту кафедры Института управления, бизнеса и технологий Николаю Солдатову, начальнику производственно-диспетчерской службы акционерного общества «Калугаприбор» Татьяне Чистяковой.

Областные награды вручены лучшим представителям предприятий, вузов и организаций региона.

Кроме этого, были присвоены почетные звания в различных отраслях промышленности и социальной сферы.