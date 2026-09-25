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Авто и транспорт

В Калужской области усилили контроль за ценами и качеством топлива

Дмитрий Ивьев
25.09, 16:07
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25 сентября на заседании оперативного штаба в Калуге обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Мониторинг показал, что с 16 по 24 сентября цены на топливо выросли у двух операторов. В сети ООО «Газпром нефть сеть» бензин АИ-92 подорожал на 40 копеек (0,65 %), а АИ-95 — на 50 копеек (0,76 %). На независимой АЗС ИП Шайхутдинов (не входит в крупные нефтяные компании) стоимость АИ-95 увеличилась сразу на пять рублей — это 5,27 %.

При этом по состоянию на 21 сентября Калужская область держится на неплохих позициях по уровню цен в ЦФО: регион на третьем месте по самой низкой цене на дизельное топливо (78,01 руб./л), на шестом — по стоимости АИ-95 (79,94 руб./л) и АИ-98 (99,30 руб./л), а по цене на автомобильный бензин в целом (в том числе АИ-92 — 75,04 руб./л) — на девятом.

Если выявляют необоснованный рост цен или топливо не соответствует заявленной марке, материалы отправляют в Федеральную антимонопольную службу — чтобы проверить, насколько прозрачно формируется цена.

Замминистра конкурентной политики Лев Марченков посоветовал администрации Калуги тщательнее следить за тем, чтобы данные о наличии топлива на АЗС вовремя обновлялись на геоинформационном портале Калужской области. Он напомнил, что органы местного самоуправления отвечают за то, чтобы информация на региональном геопортале была актуальной и достоверной.

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