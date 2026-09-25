19-летняя мотоциклистка погибла в ДТП в Ферзиково
Авария произошла в ночь на пятницу, 25 сентября, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
Около 2:50 у дома №7 по улице Строителей 19-летняя девушка за рулем мотоцикла «Кайо» не справилась с управлением и врезалась в столб.
Байкерша умерла от полученных травм.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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