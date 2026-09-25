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19-летняя мотоциклистка погибла в ДТП в Ферзиково

Дмитрий Ивьев
25.09, 09:36
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Фото из архива.
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Авария произошла в ночь на пятницу, 25 сентября, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

Около 2:50 у дома №7 по улице Строителей 19-летняя девушка за рулем мотоцикла «Кайо» не справилась с управлением и врезалась в столб.

Байкерша умерла от полученных травм.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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