19-летняя мотоциклистка погибла в ДТП в Ферзиково

Фото из архива.

Авария произошла в ночь на пятницу, 25 сентября, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

Около 2:50 у дома №7 по улице Строителей 19-летняя девушка за рулем мотоцикла «Кайо» не справилась с управлением и врезалась в столб.

Байкерша умерла от полученных травм.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.