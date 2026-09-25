В Калуге раскрыли жестокое убийство 20-летней давности

В феврале 2006 года в квартире на улице Никитина нашли тело 71-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Пенсионер был связан скотчем, из квартиры пропали ценности.

Следователи и криминалисты тщательно осмотрели место преступления и изъяли улики. На клейкой ленте, которой был связан потерпевший, удалось обнаружить чёткий отпечаток руки. Но в то время найти по нему владельца не получилось — технологии не позволяли. Тем не менее работа не остановилась: оперативники проверяли десятки людей, в том числе ранее судимых за похожие преступления.

Спустя годы усилия оправдались. Отпечаток с места преступления совпал с пальцами неоднократно судимого жителя другого региона. Выяснилось, что двое преступников — один из которых к настоящему времени умер — по наводке выбрали одинокого пенсионера для разбоя. Они специально приехали в Калугу, выследили жертву и спланировали нападение. Проникнув в квартиру, они избили пожилого мужчину и плотно связали его. Пенсионер скончался, а нападавшие забрали ценные вещи и скрылись.

46-летний обвиняемый из Самарской области дал признательные показания и по решению суда заключён под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело передано в суд.