26 сентября в Калуге открылась начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре
Что происходило в Калужской области 26 сентября в разные годы.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 26 сентября.
26(14).09.1879 – была открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре в Калуге.
1967 - в Хвастовичах открыта мемориальная доска в память Николая Ивановича Бусловского (1906-1943), командира партизанского отряда "В бой за Родину". 6 октября 1941 года на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд под его командованием.
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