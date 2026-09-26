26 сентября в Калуге открылась начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре

Что происходило в Калужской области 26 сентября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 26 сентября.

26(14).09.1879 – была открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре в Калуге.

1967 - в Хвастовичах открыта мемориальная доска в память Николая Ивановича Бусловского (1906-1943), командира партизанского отряда "В бой за Родину". 6 октября 1941 года на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд под его командованием.