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26 сентября в Калуге открылась начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре

Что происходило в Калужской области 26 сентября в разные годы.
26.09, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 26 сентября.

26(14).09.1879 – была открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре в Калуге.

1967 - в Хвастовичах открыта мемориальная доска в память Николая Ивановича Бусловского (1906-1943), командира партизанского отряда "В бой за Родину". 6 октября 1941 года на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд под его командованием.

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