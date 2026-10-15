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Новость дня Общество

В Калуге обезьяна сбежала от пьяной хозяйки

Дмитрий Ивьев
15.10, 11:55
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Как мы уже рассказывали, экзотическое животное заметили прохожие утром в четверг, 15 октября.

Обезьяна бегала на улице Ленина в районе железнодорожного вокзала, а потом забралась на высокое дерево.

Чуть позже туда пришла хозяйка животного, и обезьяна к ней спустилась.

Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс», женщина была сильно пьяна. Информация об инциденте передана в полицию.

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