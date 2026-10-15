В Калуге обезьяна сбежала от пьяной хозяйки
Как мы уже рассказывали, экзотическое животное заметили прохожие утром в четверг, 15 октября.
Обезьяна бегала на улице Ленина в районе железнодорожного вокзала, а потом забралась на высокое дерево.
Чуть позже туда пришла хозяйка животного, и обезьяна к ней спустилась.
Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс», женщина была сильно пьяна. Информация об инциденте передана в полицию.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь