В Калуге обезьяна сбежала от пьяной хозяйки

Как мы уже рассказывали, экзотическое животное заметили прохожие утром в четверг, 15 октября.

Обезьяна бегала на улице Ленина в районе железнодорожного вокзала, а потом забралась на высокое дерево.

Чуть позже туда пришла хозяйка животного, и обезьяна к ней спустилась.

Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс», женщина была сильно пьяна. Информация об инциденте передана в полицию.