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Криминал

В Малоярославце женщину осудили за ложный донос о краже

Дмитрий Ивьев
02.11, 15:13
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35-летняя жительница посёлка Детчино в декабре 2025 года позвонила в службу «112» и заявила, что знакомая украла у неё 22 тысячи рублей. Хотя диспетчер предупредил её об ответственности за ложный вызов, женщина всё равно написала и подписала заявление о краже.

На место сразу приехала полиция, но в ходе проверки выяснилось, что никакого преступления не было — история оказалась выдумкой. В возбуждении уголовного дела отказали.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 10 месяцев принудительных работ. Кроме того, у неё конфисковали мобильный телефон — именно с него она звонила в «112», и суд счёл его орудием преступления.

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