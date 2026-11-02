В Калужской области укрепляют надёжность теплоснабжения

Губернатор Владислав Шапша отметил важный результат: в этом году отопительный сезон в военном городке Козельска впервые за долгие годы стартовал без сбоев. Этого удалось добиться благодаря серьёзным вложениям — в городке запустили новую котельную, сейчас там ремонтируют теплосети и обновляют оборудование.

Работы проведены в рамках региональной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». За пять лет по ней в области построили 4 новые котельные, модернизировали 64 объекта, заменили свыше 144 км теплосетей и закупили 234 единицы энергосберегающего оборудования. Как итог — число аварий на теплосетях сократилось в пять раз, а значит, жители чувствуют себя комфортнее и безопаснее.

В текущем году на программу выделили 220 млн рублей — средства идут на повышение надёжности теплоснабжения в 15 муниципалитетах. Важным подспорьем стало списание части задолженности по бюджетным кредитам: освободившиеся деньги в первую очередь направляют на модернизацию ЖКХ.

Владислав Шапша подчеркнул, что с приходом холодов вопросы тепла становятся особенно важными для людей. Сейчас температура падает, поэтому ресурсоснабжающие организации и муниципалитеты работают в усиленном режиме. Главная задача — не допускать перебоев и оперативно реагировать, если возникают нештатные ситуации.