Калужская область примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»
В нашем регионе участники будут сражаться за победу в следующем году в номинации «Слесарь по ремонту автомобилей», рассказал 14 октября губернатор Владислав Шапша.
На заседании оргкомитета конкурса под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой калужская инициатива была поддержана.
- Для нас это большая честь и признание нашего потенциала, - заявил Шапша. - В следующем году лучшие автослесари со всей страны соберутся в Калужской области.
В предыдущие годы в Калуге уже проходили федеральные этапы конкурса в номинациях «Швея» и «Специалист по эксплуатации БАС».
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