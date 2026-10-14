Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская область примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»
Экономика и бизнес

Калужская область примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

Дмитрий Ивьев
14.10, 14:17
0 108
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В нашем регионе участники будут сражаться за победу в следующем году в номинации «Слесарь по ремонту автомобилей», рассказал 14 октября губернатор Владислав Шапша.

На заседании оргкомитета конкурса под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой калужская инициатива была поддержана.

- Для нас это большая честь и признание нашего потенциала, - заявил Шапша. - В следующем году лучшие автослесари со всей страны соберутся в Калужской области. 

В предыдущие годы в Калуге уже проходили федеральные этапы конкурса в номинациях «Швея» и «Специалист по эксплуатации БАС».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNZZGxqdlFoeFU5NXNhV0dLNFVhMEE9PSIsInZhbHVlIjoiZldxTWtHMkJHV21SOTl1NFJVTkJ2Zm4rVXgzN0FqZThNbzd3MXJFaGNFN1ZOU1NtUkljc2V2ZDlaUHhMOWpuNTQwTnF2QnFGNjZyM3kzQnlDYmRyN2pNclhKRTFmKzMyQnNRYisvYlc3bFNsREgrZWNGaThMVDU2RjBSU1NnVEVTV0ZvMGF4VjNZWWZVU20xLzhVenhDQ0J3UTl3Zks4a1crSHpBUml0OHFDRkZONFEzQ05tR24xY2prMndiemZzcTd5T2ViTHNEZmxOWTZFY0MydllYd2NoOUc3c2xjTHc1MDV5M3NrSjJReklvQWJhRXZ0eXJiT2RVVXhPM0ErTmMrR05mdHNqajZCWUtZWElUYVJwT2tRak9zNll0QjdDbU8rNVZkV05IVEszbnl3MVNkZG5LMjE4NDZqTW5HdlFEdnUwRU9yR0VLSDJoQ05ESnYvZGlKZGtuNkN3OXRqQ1A0TVZqcDdzdU1JVmg2MkRoaUdaM3dXOUdBanhKK243V1pPZ0crMVU3QmRrckVXQW1mYXVMZTBBeG5RaGhucUVsbFoybFNrZXNaSW9rQlFsNTcxdks3dFMrbHFreWJRTiIsIm1hYyI6ImM2NDQ0YTdiZWFmMjExNWM3Yjg1ZDNjZDI3MjQzODc3NTJjNjQ1MmE3OWM5NGIxYzZiZTZkOWY3NDQ4MjY3M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ill1QmtNVWd3akVJbmFaNTJDS0JKaWc9PSIsInZhbHVlIjoiem9RZFFNODFnaFJxckdiaXFVVGJMdzdSTzJIM2NYS1JlS3Y0VlFTQ0gyaFJQeE1TKzg1V2VnYkRrZnFkR21OOGxsdzhKV3NMdm5Zd09NZVJFRUFXbHJ4U2U0Y3dCMkJOWTNkTXluaTNaTHlIckMzNWc2UnJObEh4NjJvSXpnZEhJTzg0a3F0WUc0SUhCUE1WYUg3U0QweG8xbks2ODAvZ2VEajUzak9pdWNHUkMyU3Y5WEh3cXBvWWRhNjFuZGtFcWQ0cHEyY3pXdmVJSVdRS3hCMXByTkFmTVVjbGlDc0J6d2JSMXZZaUJ2ekxPMEM2VXlxNk1FRU9qV3BxeXI4MHQybWpQak04VzJ5a3pnRlJIZlJIaFYwUkNPR0FmNktacXZ3RlNHZ0hpcjh2amNBeXRLNUdaOXFrUlZTbUsyL0ZDdHZybG1iVytOL3IzK25EUXVaMlg0Z2hZeUE4eThXd0tSaUdSYllia0pldkZiYUZhSmNUUndKTUxzSk5XYzlCWVVROUdzL2NTZ2ZpT2VJSVZoWW1RaS9DelhhNThNQjZhd2JRclBJQjhNcVRQNFRvZWFtQmJwTGt3N1lHNlVXZzliUGoyMm9YdytuOGd0cHJDM0lsTjZqdXV0ZGxSVmpSdkRTT1BNRVVVOW1IeXF3UHF0Qm5rZFVhS2tTZlVYMXV2WmZHbXdHYkU0OFA0SUJRMVlQNm9GbmhVUU5iZVQwejQvalAwbldWU3VSTWF4THc2MlhWQmZaUjNHN25wWGFMWTJ6emJvTExHb0ZPYzNiYVg1dEl1M211dDdtczRjR0QxZzFBMVBRUkloQjZobEN3eWRsNlo0S2hrZEJpaytrSSIsIm1hYyI6IjU5YWY4YmU3NmM1ODQ5ZTI0OThmZTk1ZjljYzgyZGFiMGUzYzM3NzYzNDRjNzNlZDliMzViZWE1NTk2MDgzZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+