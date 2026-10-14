Калужская область примет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

В нашем регионе участники будут сражаться за победу в следующем году в номинации «Слесарь по ремонту автомобилей», рассказал 14 октября губернатор Владислав Шапша.

На заседании оргкомитета конкурса под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой калужская инициатива была поддержана.

- Для нас это большая честь и признание нашего потенциала, - заявил Шапша. - В следующем году лучшие автослесари со всей страны соберутся в Калужской области.

В предыдущие годы в Калуге уже проходили федеральные этапы конкурса в номинациях «Швея» и «Специалист по эксплуатации БАС».