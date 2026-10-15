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Новость дня Происшествия

В Калуге три машины столкнулись на Путейской, пострадала женщина

Дмитрий Ивьев
15.10, 09:54
1 836
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Вечером в среду, 14 октября, авария произошла в районе дома №25.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Хендая» врезался в притормозившую перед пешеходным переходом «Ладу», а та отлетела в «Тойоту».

В результате аварии травмы получила 54-летняя пассажирка «Лады», рассказали в полиции. Врачи оказали женщине помощь.

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