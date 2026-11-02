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Недвижимость и ЖКХ

Количество аварий на калужских теплосетях уменьшилось в пять раз

Дмитрий Ивьев
02.11, 09:27
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Сокращение числа аварий стало результатом масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. За пять лет в регионе обновили систему теплоснабжения: капитально отремонтировали и модернизировали 64 котельные с использованием энергосберегающих технологий, построили четыре новых тепловых узла, заменили 144 километра теплосетей и установили 234 единицы энергосберегающего оборудования. На эти цели направили 1,2 млрд рублей.

В этом году на дальнейшее обновление теплосетей в 15 муниципальных округах выделено 220 млн рублей, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что в отопительный сезон особенно важно следить за работой коммунальных объектов и быстро устранять неполадки.

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