Приставы Калужской области назвали три самых крупных взыскания за девять месяцев 2026 года

Управление ФССП по Калужской области в рамках информационной акции, приуроченной к профессиональному празднику, поделилось в субботу, 31 октября итогами работы и статистикой регионального органа принудительного исполнения. Речь в частности идёт о самых больших взысканных суммах.

Первое место в рейтинге занял один из сейчас уже не работающих заводов региона: калужские приставы взыскали с него свыше 57 миллионов рублей в пользу столичного производителя комплектующих для железнодорожного транспорта.

На втором месте — акционерное общество из областного центра, торгующее топливом. Под контролем сотрудников регионального органа принудительного исполнения оно выплатило более 21 миллиона рублей поставщику оборудования из Москвы.

Третью строчку по итогам трёх кварталов 2026 года заняла организация из Дзержинского округа, которая занимается хранением и складированием нефтепродуктов: с неё взыскали более 19 миллионов рублей в пользу предпринимателя из Калуги.