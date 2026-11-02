2 ноября в Калуге разрешили делать фотографии

Что происходило в Калужской области 2 ноября в разные годы.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 ноября.

1792 – после вскрытия 28 октября 2 ноября Ока вновь покрылась льдом. (Из записок купца Губкина)

1871 – 2.11(20.10) – Калужским губернским правлением разрешено открыть в Калуге фотографию Карлу Христиановичу Давингоффу (из записной книжки В.Продувнова)

1897 – по инициативе местной интеллигенции с целью доставить возможность жителям г.Калуги и Калужского уезда безвозмездно пользоваться книгами для чтения на дому, а также в самой библиотеке «была открыта Калужская бесплатная народная библиотека читальня». Содержалась она на взносы ее членов, а также пожертвования разных лиц и сбора с лекций, спектаклей, концертов. Библиотека просуществовала до 1902 г.