В Кировском округе завершен двухлетний ремонт дороги

Дорожники закончили ремонт автомобильной дороги Киров - Верхняя Песочня - Тягаево, который проводился по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал глава администрации Кировского округа Игорь Феденков.

Проект был рассчитан на два года. За этот срок на участке длиной 6 708 метров проведены комплексные работы по регенерации дорожного покрытия, замене водопропускных труб, укладке нового слоя асфальта и др, отметил Феденков.

Капитального ремонта здесь не было почти 20 лет. При этом маршрут имеет важное социальное значение: здесь ежедневно проходит движение школьного автобуса и несколько рейсов общественного транспорта.