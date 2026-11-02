Губернатор Владислав Шапша потребовал быстрее решить проблемы с водоснабжением в Людиново
По данным ЦУР, в выходные жители Людиновского округа массово жаловались на перебои с водой.
Как сообщил глава муниципалитета Геннадий Ананьев, утром в понедельник водоснабжение по-прежнему отсутствовало в десяти домах на улице Козлова в райцентре.
Владислав Шапша поручил водоканалу и местной администрации ускорить устранение аварии и позаботиться о комфорте жителей. Также губернатор подчеркнул, что важно своевременно информировать горожан о том, как идут работы.
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