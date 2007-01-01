Афиша Обнинск
Главная Блоги Вечное сияние искусственного разума Нейросеть создала коллекцию ёлочных игрушек с изображением калужских чиновников
Блог “Вечное сияние искусственного разума”

Нейросеть создала коллекцию ёлочных игрушек с изображением калужских чиновников

Евгения Родионова
28.12, 10:00
0 462
Представьте необычную новогоднюю ёлку, украшенную стильными арт-объектами, в которых угадываются… знакомые лица. Это - современный цифровой проект, объединяющий технологию, искусство и публичную сферу.

Перед Новым годом одним из главных развлечений россиян с искусственным интеллектом, стала генерация елочных игрушек на основании своей фотографии.

Мы решили провести творческий эксперимент и с помощью нейросети перенести официальные портреты представителей городской администрации в художественное пространство.

Искусственный интеллект, вдохновляясь манерой известных живописцев, создал серию виртуальных ёлочных игрушек - своеобразную коллекцию, где официально-деловой образ обретает праздничное и креативное воплощение.

Губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша.

Ёлочная игрушка выполнена в стиле художницы Татьяны Яблонской.

Первый заместитель Губернатора Калужской области Константин Горобцов.

Эту ёлочную игрушку нейросеть по нашему запросу сделала в стиле кисти и палитры великого художника Пабло Пикассо.

Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Карина Башкатова.

Дизайн этой игрушки вдохновлён живописной манерой голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Заместитель Губернатора Калужской области, Ирина Агеева.

Новогоднее украшение выполнено в стилистике художника Ивана Шишкина.

Заместитель Губернатора Калужской области Ольга Иванова.

Дизайн этой коллекционной игрушки отсылает к знаменитым пейзажам русского художника Алексея Саврасова.

Заместитель Губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Стиль новогоднего шарика, вдохновлённым величественными образами русского живописца Виктора Васнецова.

Заместитель Губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Новогодний декор выполнен в стиле русского живописца-пейзажиста греческого происхождения Архипа Куинджи.

Заместитель Губернатора Калужской области Шляпников Александр Анатольевич.

Новогодняя игрушка в духе масштабных исторических полотен Василия Сурикова.

Заместитель Губернатора Калужской области, руководитель Представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации, Владимир Потемкин.

Игрушка стилизована под художественную манеру мастера русского реализма Ильи Репина.

Заместитель Губернатора Калужской области Леонова Татьяна Николаевна.

В этой новогодней игрушке отблеск морской стихии, написанной кистью Айвазовского.

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов.

Игрушка стилизована под узнаваемую манеру Исаака Левитана, она передаёт тишину, воздушность и свет в пейзаже.

Первый заместитель главы городского округа города Калуги Василий Полежаев.

Игрушка создана в художественной стилистике знаменитого сюрреалиста Сальвадора Дали.

Заместитель главы городского округа города Калуги Никита Новиков.

Величие пейзажей Николая Дубовского в миниатюрном формате ёлочной игрушки.

Заместитель главы городского округа города Калуги, Дарья Осина.

Новогодняя игрушка выполнена в стиле блистательных портретов Валентина Серова.

Заместитель главы городского округа города Калуг Роман Евстратов.

В этой игрушке - тихая поэзия и просветлённая гармония, свойственные картинам Василия Поленова.

Заместитель главы городского округа города Калуги Юлия Ковтун.

Эксклюзивная игрушка, стилизованная под знаменитую технику раздельного мазка и работу со светом Клода Моне.

Председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.

Монументальное искусство Карла Брюллова в формате изящного ёлочного украшения.

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

Дизайн игрушки вдохновлён атмосферой реализма русского художника Бориса Кустодиева.

Заместитель главы городского округа города Калуги Екатерина Иванова.

Ёлочная игрушка выполнена в стиле французского художника Эдгара Дега.

Обратная связь
Уважаемые читатели, а какую Калугу глазами искусственного интеллекта хотели бы увидеть вы? Присылайте в комментарии свои темы.

