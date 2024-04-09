Калужский биатлонист Дмитрий Уланов: "Патроны начали взрываться"

С 23 по 31 марта в Тюмени состоялся Чемпионат России по биатлону, где прошли заключительные гонки в этом сезоне для калужского биатлониста Дмитрия Уланова. Впервые за все время проведения соревнований представитель Калужской области провел сезон бок о бок с лидерами российского биатлона.

Есть ли перспективы, если продолжать выступать за наш регион? Что с оснащением и финансированием? Подвели итоги в интервью.

- Дим, первый сезон во взрослом биатлоне, он "трудный самый"? Оцени, каково это - перейти из юниорских соревнований в соревнования с топовыми биатлонистами страны?

- Да, действительно, он "трудный самый". На юниорских стартах легко можно было с 4 промахами в спринте быть в десятке, а то и выше. Здесь с тремя промахами я не попадаю в гонку преследования. Разница колоссальная.

У каких-то ребят сразу получается показать результат, прямо в первый год выступления во взрослых соревнованиях. Но они не показывают хороший результат стабильно. Нужно время для адаптации, это совершенно другая лига.

- Заметил ли ты свой прогресс? Чего не хватило, на твой взгляд? В чем, в первую очередь, нужно прибавить? Над чем поработать?

- Точно заметил прогресс в стрельбе. Именно за счет стрельбы я был относительно близко в протоколе на Спартакиаде сильнейших спортсменов России в спринте (1 промах, 33 место), и в начале сезона на Кубке МЛКБ (международная лига клубного биатлона) в масс-старте, (1 промах, 27 место).

Но этого прогресса недостаточно, нужна стабильная стрельба, в идеале на ноль. Про лыжегоночную подготовку молчу, здесь очевидно, что нужно сильно прибавлять, чтобы быть конкурентноспособным.

Поэтому нужно работать над всеми компонентами комплексно.

- Наш регион не самый биатлонный, как говорит глава мин.спорта: "Биатлон - не базовый вид спорта в Калуге".

Но ты же понимаешь, что без должного уровня подготовки, без сильной конкуренции, без хорошего инвентаря практически нереально прогрессировать. Тебе 22 года и во взрослом биатлоне все только начинается. А некоторые тренеры из других регионов отмечают, что ты неплохо бегаешь на том, что есть и у тебя есть все данные для прогресса. Какие мысли у тебя по этому поводу? Можешь ли поделиться планами касательно возможной смены региона? Реально ли это на сегодняшний день?

- На данный момент Калужский регион способен минимально меня обеспечивать. Да, это "прожиточный минимум". Две пары лыж за сезон выдают, сборы оплачивают. Часть соревнований (Кубки России) сразу оплачивает спортивная школа "Орленок".

Наиболее важные соревнования (Чемпионат России) спортивная школа оплачивать не имеет права, расходы за такие соревнования возмещает ЦСП ("центр спортивной подготовки", прим.автора) при условии, что я попадаю в 60% протокола.

Да, денег не хватает на горную подготовку, отсутствует сервис-бригада и т.д. Но если планомерно тренироваться, можно рассчитывать на призовые места годам к 26, выступая за Калужский регион. Конечно, другие регионы выглядят богаче и привлекательнее. Но везде есть свои проблемы. Здесь меня тренирует мама (Уланова Ольга Сергеевна, руководитель Федерации биатлона Калужской области - прим.автора), которая занимается только со мной и знает меня лучше, чем будет знать любой другой тренер в какой-то другой команде.

Весь тренировочный процесс подогнан под меня. В богатых регионах, где достаточно большие команды, этого не будет. На данный момент, если поступят какие-то предложения из других регионов на параллельный зачет - я буду их рассматривать. Но сам проситься в другие регионы не стану, если ситуация у нас не будет ухудшаться.

- Ты сказал про лыжи - "две пары на сезон". Один из немаловажных факторов в биатлоне - это наличие топовых лыж и их подготовка - как сейчас у тебя с этим обстоят дела? Приходится же и за свои деньги покупать инвентарь? Доволен ли ты своим лыжным "парком"?

- С лыжами как повезет - какие-то поедут, какие-то не поедут. В спортшколе выдают, как правило, "магазинные" варианты со стандартными популярными структурами.

Лишь малая часть этих лыж хорошо работает и используется на соревнованиях. Редкие и хорошие структуры нужно долго искать и покупать за свой счет. Те лыжи, на которых я бегаю большую часть гонок, куплены за свой счет. У меня нет хорошей пары на весеннюю и очень теплую погоду.

Пары на сильный мороз есть и они вполне конкурентноспособны. Поэтому состояние лыжного инвентаря оценю как удовлетворительное.

Что касается винтовки - у меня Би-7-4. Она моя личная, куплена у бывшего спортсмена. На прошедшем Чемпионате России в Тюмени была полностью проверена и обслужена оружейником сборной России. Он оценил ее состояние как отличное.

- А качество и доступность патронов? Слышал, что в минувшем сезоне некоторые регионы испытывали сложность, ведь основной поставщик - Климовский завод - не только не справляется с объемами производства, но и качество уступает европейским аналогам.

- Соглашусь, патроны Климовского завода очень сильно уступают в качестве немецким. Это было всегда. На немецких патронах отдача меньше, они стреляют мягче, гораздо чище, лучше выглядят.

Даже есть разница в перезарядке - немецкие патроны гораздо легче заходят в ствол. Но разницы в кучности практически нет. В последнее время качество патронов Климовского завода ухудшилось - патроны начали взрываться. Поэтому мы их используем с осторожностью.

- Как будет складываться межсезонье, есть ли планы относительно мест сборов? Будешь ли тренироваться один или есть возможность присоединиться к какой-то группе?

- Скорее всего буду тренироваться один. Сборы примерно спланированы. В летний период сборы будут проходить в Рыбинске, Ижевске (перед летними стартами в Красноярске), ну и также будет возможность тренироваться дома.