В Калуге следователи провели рейд после жалоб жильцов

Жильцы многоквартирного дома на улице Марата в Калуге записали видеообращение.

Фото: СК России по Калужской области.

Они пожаловались на магазин, который работает в их доме. По словам людей, там продают алкоголь несовершеннолетним. Кроме того, посетители торговой точки шумят и нарушают тишину. Об этом 13 сентября сообщили в региональном Следкоме.

Следователи СК по Калужской области начали проверку. Вместе с полицейскими и представителями общественного объединения они вышли в вечерний рейд. Место уже знакомо правоохранителям — проверки здесь проводят не впервые.

Во время рейда с молодыми людьми провели профилактические беседы. На нарушителей составили административные протоколы. Одного подростка доставили в отдел полиции для разбирательства.

- Призываем молодых людей проявлять уважение к окружающим, не допускать чрезмерного шума и иных действий, нарушающих общественный порядок и покой граждан, – обращаются к калужанам в Следкоме.