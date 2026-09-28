Что творится с бензином на АЗС Калуги 28 сентября

На прошлой неделе калужане столкнулись с очередным дефицитом топлива.

По состоянию на начало этой недели, ситуация не улучшилась. Утром в понедельник, 28 сентября, 95-й плюс был только на трех заправках Калуги, а обычный 95-й отсутствовал, сообщается на официальном геопортале Калужской области.

При этом некоторым все же повезло.

- Сегодня заправилась за 10 минут, а вот позавчера четыре часа стояла, - рассказала нам одна из калужанок-автолюбителей, работающая в такси. – Рано утром ехала мимо АЗС «Газпромнефти», которая обычно в полседьмого открывается, но в этот раз уже в шесть работала. И там весь бензин есть, а очередей нет. Но, видимо, мало кто знает об этом, потому что через 400 метров на АЗС «Роснефти» очередь большая.