В Калуге избили мужчину, который сделал замечание подростку
Инцидент случился в микрорайоне Кошелев на Правом берегу, рассказали 14 сентября в полиции.
Мужчина упрекнул подростка, который вечером гонял на мотоцикле и сильно шумел. Юноша пожаловался отцу, а тот вместе с приятелем нашёл мужчину и избил его.
Пострадавшего доставили в больницу. Полицейские разыскали причастных – оба мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
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