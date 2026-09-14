В Калуге избили мужчину, который сделал замечание подростку

Инцидент случился в микрорайоне Кошелев на Правом берегу, рассказали 14 сентября в полиции.

Мужчина упрекнул подростка, который вечером гонял на мотоцикле и сильно шумел. Юноша пожаловался отцу, а тот вместе с приятелем нашёл мужчину и избил его.

Пострадавшего доставили в больницу. Полицейские разыскали причастных – оба мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.