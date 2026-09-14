Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге избили мужчину, который сделал замечание подростку
Новость дня Криминал

В Калуге избили мужчину, который сделал замечание подростку

Дмитрий Ивьев
14.09, 10:31
0 842
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент случился в микрорайоне Кошелев на Правом берегу, рассказали 14 сентября в полиции.

Мужчина упрекнул подростка, который вечером гонял на мотоцикле и сильно шумел. Юноша пожаловался отцу, а тот вместе с приятелем нашёл мужчину и избил его.

Пострадавшего доставили в больницу. Полицейские разыскали причастных – оба мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
13 оценили
46%
0%
15%
23%
8%
8%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlrS0NQNllHbFJoaTRTeFJXSWhJSHc9PSIsInZhbHVlIjoiL3Zma0I1YSs1Uk92QmpPTXE2L2lLNVFFWFN3cXBGZ0R1VlYwVGVjSlBha1pmdDRwaTd5S1pFbjRtWXJBUWJNbWYyTnltYTVIVEVIMnRwTkx0YnY2c1NWZkFFTnVGWjN5bU5sMjF6RlE4MEZwTFE0UGN6NDVoSjVoYjl4TlhKNWY3cmZVMTJKZVRwWTMvUTdQS0VDa2ljcGIwU0o3eHFta0NScy9xRCtjM2Z1b1I0V2RwNVI4eDk1ZzIzeUNta2ZzUU15K2V4MW5KNU41aC91K1d5OG5rR3hOMVlkMHZPMVJxRFp5c2tHWC9OS0xZVm1qNG40ZXVFUFFXTUtkUEk0K3lsSmxpQ3FuemhxQSs3TjVLemVVZ2dpamZsbUc3aHdLUmMwc2VPUU02M1VGRU1EajRPVDZkdlNQemY2amlBeE1RTlRXTHhvVWo3WnRxa1JWdDhrRElFRkJZUTJQMlVXN3RwRllQRlZVN1hNWDRRNlUyNWhmMnZrZlJTaWtkTEdJeWhsQlBoSHpUcWtqelNWc0hCTHQ3UkJBYmRLQWJhNGVHWFQwZ1hWSDRPM1l4cGpvTGlJV1VscWdsR3YwSWVSRyIsIm1hYyI6IjY5ZDNlOTcwMmQxYTQ0ODkzNTBjNGU3ZGRlNDJmNDYxMWVmODNkYTM5OTNjYmZkYWNlNzczYmNkM2IwNDBkNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhReDJjdDRJR1A2VVVDdksvaTVHWUE9PSIsInZhbHVlIjoiWTdXT2c0YWp4RjM5cXpITjhDL1hJSVdCYTMyYnZLbU1YWFVkaFM4L1JTTmQ3VE5TeDNjM1piQWoxS0l3QUtJU1hFcXgvMHd5NjRuSEFvMW5RUTRzcUFiNThMNkVBcmxnZFZJdFhBb0daRWJZZ2QyVXFNbmFGOUFHTkpZaUxXWnJIVTZNdXdhK3J0QTE0UWIrQXZ1NGRTUDVQb1BQYVVnbzFyS3dGR3lvN1pxR1RkL0FoZ0hsMGtTejQ1Qkt6WmJUeGxUaElwbDh0RncwSjZLN2VXOStJUHRoZmF0MDF3bUJQYUN6K1VWanFEeXd4UTNxMUpJci9aZjRXbHVjc2o2MTU3SWlxdkEybCtzTllycEN2Yk5FU29HWmVSUVIzTFk1M1VNdE0veDhnNmdxcjB4a2lVY2xweTRTcmZIZE13UG1iay9BS2dvWG9NRzlEcVMwN1RvOFdrZVVCZUVXdkxTcXVVOE1jZ2Nud1VhVXNtTHQ5TFZsY0FaLzJqSStkeDY1UVk1TWU2eEd0NjdIaytwdUlKUklMblpXQVVFNllTZHdhNzJuaUZaTlhORjh6YlBjK3FZYjY0Z1RPVStDSSttaXFEeTFWakxNT3VrWk5YSjJ2ZUFWWGRxVkd4M1NFMkkwY09raGFhZ3FVQnQ3M2dLcy8ybVBidC9GalVscGJQY3JteFExTEpIdStNRFE3WTlMQmZTbERpRFhuNVNKalYwSEtwakhOS0U0blkyZFR3S2xteE0zQ20vWTB5L09tUVhJTC9yRlZkcGdJMkdoRDV3b202U0FxNkk0dXVmSCtWWXVOR1l6R3g4ZU90RGtJYklyTzN1NEszVGxGZ2NYT1FNRCIsIm1hYyI6IjI0MDNhOGRhYzllZDk2MzU3YzdkYWIzN2EwMzA4ZDlhNWM0ZTBlMDIyMzY3MGMwZTEyNDk2NTM3NGRmMGIyNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+