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В Калуге установили новых космонавтиков

Дмитрий Ивьев
14.09, 09:15
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Маленькая фигурка появилась рядом с домом №57 на улице Луначарского – в районе остановки общественного транспорта «Швейная фабрика».

- Это братья-морзянчики, - рассказали авторы проекта. - Один вовсю отбивает ключом Морзе, а второй ему помогает — стоит рядом и «качает» вместе с ним, придерживает, подбадривает.

Это уже 38-я фигурка космонавтиков.

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