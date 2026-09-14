В Калуге установили новых космонавтиков

Маленькая фигурка появилась рядом с домом №57 на улице Луначарского – в районе остановки общественного транспорта «Швейная фабрика».

- Это братья-морзянчики, - рассказали авторы проекта. - Один вовсю отбивает ключом Морзе, а второй ему помогает — стоит рядом и «качает» вместе с ним, придерживает, подбадривает.

Это уже 38-я фигурка космонавтиков.