Звезды над Калугой: как любители астрономии открывают космос

Если вы давно хотели посмотреть на кольца Сатурна, найти галактику Андромеды или просто научиться отличать планеты от звёзд, самое время это сделать.

Фото из архива калужского астроклуба.

27 сентября отмечается Международный день астрономии.

В нашем городе уже десять лет существует сообщество любителей астрономии «Урания-Калуга».

Его председатель Сергей АЛЁШИН рассказал, что может увидеть в телескоп обычный калужанин и как присоединиться к наблюдениям.

Традиции с вековой историей

— Мы образовались в сентябре 2016 года, — рассказывает Сергей. — На одном из форумов появился призыв объединиться, и люди поддержали эту идею.

Название «Урания» выбрано не случайно — так звали древнегреческую богиню неба, музу астрономии. Многие астрономические клубы носят это имя.

«Тротуарную астрономию» проводят на разных площадках города в разное время суток.

Днем разглядывают Солнце.

Ходят легенды, что в 1920-30-е годы в Калуге уже существовало общество «Урания», в котором участвовали Константин Циолковский и Александр Чижевский.

Документальных подтверждений найти пока не удалось, но калужские астрономы-любители гордятся этой историей и продолжают традиции.

— Я знаю, что в 1990-е годы в Калуге любители астрономии тоже собирались, — продолжает Сергей.

— Один наш участник, Александр Кошелев, на энтузиазме вёл в городе детский кружок по астрономии и телескопостроению.

Мастерили самодельные телескопы, ездили на конференции в Москву, Петербург, выступали по всей стране с серьёзными докладами.

Сегодня в клубе около десяти активных участников. Это люди самых разных профессий: инженеры, педагоги, специалисты, связанные с космической отраслью.

Сергей Алешин

Председатель сообщества любителей астрономии «Урания-Калуга.». Астрономы-любители — люди немного обособленные. У каждого свой телескоп, кто-то наблюдает за небом на даче, в деревне, и их всё устраивает. Одной из наших главных целей было встретиться, делиться впечатлениями, опытом и популяризировать астрономию.

Сам Сергей увлёкся астрономией ещё на школьных уроках, а серьёзно заинтересовался за пару лет до создания клуба.

Купил простенький телескоп, общался на форумах и однажды увидел сообщение: «Давайте соберёмся и будем действовать организованно». Так всё и началось.

Визитная карточка клуба

Визитная карточка клуба — акции «Тротуарной астрономии». Проводятся они в тёплое время года.

Клуб выбирает проходимые места — например, площадку перед ИКЦ или возле Дома-музея Чижевского.

Любой желающий может подойти и посмотреть в телескоп. Иногда «Тротуарную астрономию» устраивают днём — наблюдают Солнце через специальные безопасные фильтры, а иногда — вечером.

— Реакции у людей бывают разные, — делится Сергей. — Когда они видят Сатурн, понимают, что это не просто точка на небе, можно разглядеть его кольца.

Хорошо виден Юпитер с четырьмя большими Галилеевыми спутниками. Достаточно несложной техники, чтобы погрузиться в мир астрономии.

Солнце засняли во время акции «Тротуарной астрономии» на площадке возле дома-музея Чижевского.

Но для серьёзных наблюдений калужские любители устраивают ночные выезды за город — примерно раз в год. Объявления публикуют в группе ВКонтакте, все желающие могут присоединиться.

Ночью вызжают смотеть на звезды за город. Телескопы устранавливают на открытом пространстве.

Где лучше смотреть на звезды

Световое загрязнение — проблема мирового масштаба, и Калуга не исключение.

— Прямо в городе можно наблюдать Луну, — говорит председатель астроклуба. — Но мы стараемся выезжать туда, где хотя бы нет уличного освещения.

А для городских наблюдений подходит высокая точка, где деревья не мешают и меньше фонарей. Например, площадка перед ИКЦ, откуда видна часть неба в сторону водохранилища и моста.

Кстати, осень — отличное время для наблюдений.

— Сейчас, в сентябре, Сатурн виден после девяти часов вечера, даже в небольшой телескоп различимы его кольца.

Юпитер хорошо виден после полуночи, ближе к трём часам утра. Можно и в бинокль разглядеть его четыре больших спутника. Красиво осенью смотрятся звёздные скопления.

Как отличить планету от звезды?

Самое простое — использовать астрономические приложения: можно наводить телефон на небо и смотреть, какие видны звёзды и созвездия.

А если просто вечером смотреть без газжетов, ориентируйтесь на яркость.

— Наиболее заметны Венера, Юпитер и, наверное, Сатурн. Они сияют гораздо ярче звёзд, так что вы сразу поймёте: перед вами планета, — уверен Алешин.

Но не только планеты Солнечной системы можно увидеть. Одна из ближайших галактик — галактика Андромеды — видна хорошо.

Если небо суперидеальное, её даже можно невооружённым глазом разглядеть.

Находится чуть ниже созвездия Кассиопеи. А вот уже отдельные объекты в соседних галактиках астроном-любитель не различит.

Галактика Андромеда.

Галактика Вертушка.

Как выглядит комета

Среди своих ярких впечатлений Сергей называет комету Неовайс, которую наблюдали в 2020 году.

По его словам, она была видна и без приборов, а в телескоп выглядела как светящийся комок с хвостом.

— Но её движения вы не увидите, — объясняет Сергей. — Только если наблюдать несколько вечеров подряд, можно заметить, что она немного смещается по небу.

Видно так называемую кому - это вокруг тела кометы испаряются газы, виден длинный хвост. А вот кометы, находящиеся далеко от Солнца, выглядят как точечки.

Кстати, некоторые любители даже прочёсывают небо в поисках комет и хотят открыть их первыми.

Председатель клуба добавляет, что интересно смотреть и на Солнце через специальные фильтры — тогда становятся видны протуберанцы, структура атмосферы и грануляция.

Комета С/2020 F3 (NEOWISE) в июле 2020.

Научная деятельность

Есть у нас любители, которые активно занимаются наблюдением переменных звёзд.

Это звёзды, которые в течение своей жизни периодически меняют блеск, становятся ярче или слабее, что связано со сложными физическими процессами в их недрах.

Астрономы-любители все фиксируют и отправляют данные в международные базы, помогая учёным.

Другие члены клуба увлекаются астрофотографией — у них есть более профессиональные телескопы с камерами.

— Земля вращается, небо движется, — объясняет принцип фотографирования звёзд Сергей. — Если поставить фотоаппарат на длинную выдержку неподвижно, получатся смазанные штрихи.

Поэтому используют специальные устройства, которые меняют свой угол наклона вслед за поворотом Земли. Тогда у вас в кадре постоянно один и тот же объект.

Вы можете фотографировать полминуты, минуту, полчаса, набирать свет. Основная задача астрофотографии с точки зрения техники — это собрать как можно больше света от объектов.

Потому что за одну секунду — щёлчок — вы ничего не снимите, не увидите.

Полярное сияние над Калугой в октябре 2024.

Астрономия для школьников

Сейчас в школьную программу вернули астрономию. Нужна ли она современным детям?

— В нашем сообществе детей нет, но подростки иногда присылают свои снимки в группу, — говорит Сергей. — Отдельным ребятам это действительно интересно, и мы стараемся поддерживать их интерес.

В бывшем лагере «Сокол» есть центр одарённых детей, там член нашего сообщества Алексей Травин преподаёт астрономию. И у них есть потрясающие приборы. Пару раз нам удалось через них понаблюдать за небом.

Как присоединиться

Клуб «Урания-Калуга» собирается в первую среду каждого месяца в 18:00 в Доме-музее Чижевского.

Музей приютил сообщество, у них общие темы и интересы.

В этом году астроклуб впервые участвовал в чтениях Чижевского, представлял статью коллектива авторов. Можно сказать, это уже научная деятельность, ее будут продолжать.

А присоединиться к клубу может любой желающий — достаточно найти сообщество «Урания-Калуга» в социальной сети или прийти в Дом-музей Чижевского

. Сообщество открыто для всех, кто любит смотреть на звёзды, даже если пока в них не разбирается.