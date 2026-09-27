Звезды над Калугой: как любители астрономии открывают космос
27 сентября отмечается Международный день астрономии.
В нашем городе уже десять лет существует сообщество любителей астрономии «Урания-Калуга».
Его председатель Сергей АЛЁШИН рассказал, что может увидеть в телескоп обычный калужанин и как присоединиться к наблюдениям.
Традиции с вековой историей
— Мы образовались в сентябре 2016 года, — рассказывает Сергей. — На одном из форумов появился призыв объединиться, и люди поддержали эту идею.
Название «Урания» выбрано не случайно — так звали древнегреческую богиню неба, музу астрономии. Многие астрономические клубы носят это имя.
Ходят легенды, что в 1920-30-е годы в Калуге уже существовало общество «Урания», в котором участвовали Константин Циолковский и Александр Чижевский.
Документальных подтверждений найти пока не удалось, но калужские астрономы-любители гордятся этой историей и продолжают традиции.
— Я знаю, что в 1990-е годы в Калуге любители астрономии тоже собирались, — продолжает Сергей.
— Один наш участник, Александр Кошелев, на энтузиазме вёл в городе детский кружок по астрономии и телескопостроению.
Мастерили самодельные телескопы, ездили на конференции в Москву, Петербург, выступали по всей стране с серьёзными докладами.
Сегодня в клубе около десяти активных участников. Это люди самых разных профессий: инженеры, педагоги, специалисты, связанные с космической отраслью.
Астрономы-любители — люди немного обособленные.
У каждого свой телескоп, кто-то наблюдает за небом на даче, в деревне, и их всё устраивает.
Одной из наших главных целей было встретиться, делиться впечатлениями, опытом и популяризировать астрономию.
Сам Сергей увлёкся астрономией ещё на школьных уроках, а серьёзно заинтересовался за пару лет до создания клуба.
Купил простенький телескоп, общался на форумах и однажды увидел сообщение: «Давайте соберёмся и будем действовать организованно». Так всё и началось.
Визитная карточка клуба
Визитная карточка клуба — акции «Тротуарной астрономии». Проводятся они в тёплое время года.
Клуб выбирает проходимые места — например, площадку перед ИКЦ или возле Дома-музея Чижевского.
Любой желающий может подойти и посмотреть в телескоп. Иногда «Тротуарную астрономию» устраивают днём — наблюдают Солнце через специальные безопасные фильтры, а иногда — вечером.
— Реакции у людей бывают разные, — делится Сергей. — Когда они видят Сатурн, понимают, что это не просто точка на небе, можно разглядеть его кольца.
Хорошо виден Юпитер с четырьмя большими Галилеевыми спутниками. Достаточно несложной техники, чтобы погрузиться в мир астрономии.
Но для серьёзных наблюдений калужские любители устраивают ночные выезды за город — примерно раз в год. Объявления публикуют в группе ВКонтакте, все желающие могут присоединиться.
Где лучше смотреть на звезды
Световое загрязнение — проблема мирового масштаба, и Калуга не исключение.
— Прямо в городе можно наблюдать Луну, — говорит председатель астроклуба. — Но мы стараемся выезжать туда, где хотя бы нет уличного освещения.
А для городских наблюдений подходит высокая точка, где деревья не мешают и меньше фонарей. Например, площадка перед ИКЦ, откуда видна часть неба в сторону водохранилища и моста.
Кстати, осень — отличное время для наблюдений.
— Сейчас, в сентябре, Сатурн виден после девяти часов вечера, даже в небольшой телескоп различимы его кольца.
Юпитер хорошо виден после полуночи, ближе к трём часам утра. Можно и в бинокль разглядеть его четыре больших спутника. Красиво осенью смотрятся звёздные скопления.
Как отличить планету от звезды?
Самое простое — использовать астрономические приложения: можно наводить телефон на небо и смотреть, какие видны звёзды и созвездия.
А если просто вечером смотреть без газжетов, ориентируйтесь на яркость.
— Наиболее заметны Венера, Юпитер и, наверное, Сатурн. Они сияют гораздо ярче звёзд, так что вы сразу поймёте: перед вами планета, — уверен Алешин.
Но не только планеты Солнечной системы можно увидеть. Одна из ближайших галактик — галактика Андромеды — видна хорошо.
Если небо суперидеальное, её даже можно невооружённым глазом разглядеть.
Находится чуть ниже созвездия Кассиопеи. А вот уже отдельные объекты в соседних галактиках астроном-любитель не различит.
Как выглядит комета
Среди своих ярких впечатлений Сергей называет комету Неовайс, которую наблюдали в 2020 году.
По его словам, она была видна и без приборов, а в телескоп выглядела как светящийся комок с хвостом.
— Но её движения вы не увидите, — объясняет Сергей. — Только если наблюдать несколько вечеров подряд, можно заметить, что она немного смещается по небу.
Видно так называемую кому - это вокруг тела кометы испаряются газы, виден длинный хвост. А вот кометы, находящиеся далеко от Солнца, выглядят как точечки.
Кстати, некоторые любители даже прочёсывают небо в поисках комет и хотят открыть их первыми.
Председатель клуба добавляет, что интересно смотреть и на Солнце через специальные фильтры — тогда становятся видны протуберанцы, структура атмосферы и грануляция.
Научная деятельность
Есть у нас любители, которые активно занимаются наблюдением переменных звёзд.
Это звёзды, которые в течение своей жизни периодически меняют блеск, становятся ярче или слабее, что связано со сложными физическими процессами в их недрах.
Астрономы-любители все фиксируют и отправляют данные в международные базы, помогая учёным.
Другие члены клуба увлекаются астрофотографией — у них есть более профессиональные телескопы с камерами.
— Земля вращается, небо движется, — объясняет принцип фотографирования звёзд Сергей. — Если поставить фотоаппарат на длинную выдержку неподвижно, получатся смазанные штрихи.
Поэтому используют специальные устройства, которые меняют свой угол наклона вслед за поворотом Земли. Тогда у вас в кадре постоянно один и тот же объект.
Вы можете фотографировать полминуты, минуту, полчаса, набирать свет. Основная задача астрофотографии с точки зрения техники — это собрать как можно больше света от объектов.
Потому что за одну секунду — щёлчок — вы ничего не снимите, не увидите.
Астрономия для школьников
Сейчас в школьную программу вернули астрономию. Нужна ли она современным детям?
— В нашем сообществе детей нет, но подростки иногда присылают свои снимки в группу, — говорит Сергей. — Отдельным ребятам это действительно интересно, и мы стараемся поддерживать их интерес.
В бывшем лагере «Сокол» есть центр одарённых детей, там член нашего сообщества Алексей Травин преподаёт астрономию. И у них есть потрясающие приборы. Пару раз нам удалось через них понаблюдать за небом.
Как присоединиться
Клуб «Урания-Калуга» собирается в первую среду каждого месяца в 18:00 в Доме-музее Чижевского.
Музей приютил сообщество, у них общие темы и интересы.
В этом году астроклуб впервые участвовал в чтениях Чижевского, представлял статью коллектива авторов. Можно сказать, это уже научная деятельность, ее будут продолжать.
А присоединиться к клубу может любой желающий — достаточно найти сообщество «Урания-Калуга» в социальной сети или прийти в Дом-музей Чижевского
. Сообщество открыто для всех, кто любит смотреть на звёзды, даже если пока в них не разбирается.
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