Шапша: наша задача максимально сократить неудобства, пока ситуация с топливом не нормализуется

Губернатор Владислав Шапша назвал обеспечение Калужской области топливом самым острым вопросом на данный момент.

Глава региона обратил внимание на жалобы жителей на работу портала мониторинга топлива. Люди сталкиваются с тем, что информация на нём не всегда актуальна: человек ориентируется на данные портала, едет на заправку, расходуя остатки бензина, а топлива на АЗС нет.

Губернатор признал, что такие ситуации вполне обоснованно вызывают недовольство.

Он назвал ситуацию недопустимой и поручил своему заместителю Дмитрию Разумовскому наладить работу портала.

- Понимаю, что сложности есть, но люди и так испытывают серьёзные неудобства. Наша задача — максимально их сократить, пока ситуация не придёт в норму, - заявил глава региона.