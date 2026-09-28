В Калуге запретят парковку на тротуаре возле филармонии

До 5 октября там планируется установить знаки «Пешеходная зона». Они запрещают движение механических транспортных средств.

Знаки поставят со стороны улицы Баррикад «в целях ликвидации конфликтных ситуаций и стоянки транспортных средств на пешеходной зоне Калужской областной филармонии», пояснили в управлении городского хозяйства.

Пешеходы уже много лет жалуются на заставленный машинами тротуар в этом месте.