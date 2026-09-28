В Калужской области отменили некоторые пригородные поезда
Как мы уже рассказывали, из-за атаки БПЛА мост поврежден в Брянской области.
Это привело к отмене некоторых поездов.
С 28 сентября нет сообщения по маршрутам Фаянсовая – Брянск Орловский (Брянск Орловский – Фаянсовая), Фаянсовая – Дятьково (Дятьково – Фаянсовая), сообщили в администрации Кировского района.
При этом поезда Фаянсовая – Людиново-1 продолжают ходить.
Пока мост не восстановят, запущены автобусы Киров – Брянск (через Людиново, Дятьково) отправлением из Кирова в 6:25 и в 14:00, а также Брянск – Киров (через Дятьково, Людиново) отправлением из Брянска в 11:00 и в 16:15.
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