Волонтёры навели порядок на берегу Яченского водохранилища

11 сентября в Калуге в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошла уборка берега Яченского водохранилища. В ней поучаствовали более 100 волонтёров.

Среди них — сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, администрации Калуги, Дирекции парков, Управления Росреестра, спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени Вячеслава Иванова и Калужского технического колледжа.

Волонтёры расчистили свыше 2 километров береговой линии и собрали десятки мешков мусора — пластик, стекло, металл и бытовые отходы.

Участники акции подчеркнули, что такие мероприятия помогают улучшать экологическую обстановку в регионе и воспитывать у людей бережное отношение к природе.