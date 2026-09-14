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Благоустройство

Волонтёры навели порядок на берегу Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
14.09, 11:56
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11 сентября в Калуге в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошла уборка берега Яченского водохранилища. В ней поучаствовали более 100 волонтёров.

Среди них — сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, администрации Калуги, Дирекции парков, Управления Росреестра, спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени Вячеслава Иванова и Калужского технического колледжа.

Волонтёры расчистили свыше 2 километров береговой линии и собрали десятки мешков мусора — пластик, стекло, металл и бытовые отходы.

Участники акции подчеркнули, что такие мероприятия помогают улучшать экологическую обстановку в регионе и воспитывать у людей бережное отношение к природе.

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