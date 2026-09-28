После атаки БПЛА остановилось движение поездов в Брянской и Калужской областях

Временно не ходят поезда на участках Унеча — Злынка и Людиново-1— Дятьково, сообщили в Московской железной дороге.

Причиной стало обрушение части моста на перегоне Дятьково — Людиново после атаки БПЛА, рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Десять вагонов сошли с путей, но обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

Между Людиново и Дятьково организовали автобусное сообщение.