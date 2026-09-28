Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия После атаки БПЛА остановилось движение поездов в Брянской и Калужской областях
Новость дня Происшествия

После атаки БПЛА остановилось движение поездов в Брянской и Калужской областях

Дмитрий Ивьев
28.09, 12:12
0 2172
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Временно не ходят поезда на участках Унеча — Злынка и Людиново-1— Дятьково, сообщили в Московской железной дороге.

Причиной стало обрушение части моста на перегоне Дятьково — Людиново после атаки БПЛА, рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Десять вагонов сошли с путей, но обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.

Между Людиново и Дятьково организовали автобусное сообщение.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
железная дорога бпла
Лента настроения
16 оценили
13%
13%
19%
13%
31%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlEvTCtrcEthOUs3NytwY1k2THF1MVE9PSIsInZhbHVlIjoiWWxIRk1ER3V5UlhtdlExSHJBb0syTVAvVEpkWUhIV3UzSzNwbWpsNy9wSnRPcWZCVmZCS3FjTUNCYy9DejVOMFNacVN1WTBZT1lGWDRtMzFvMVUxaVhZTzR6VXZHendocFBmQTMrVXVrc0JSVXBQM1hYZTNFVFR0bmhNa2dVTkRGOVBENE53YnEvSjJsUkVuNEl5clFLcGMrRlRheDJaU29OK0N5UFU3N1dJUHNPcXorTUdPdnZGM2k2TkwxbzM1UFcyQkpibGx5L3NsMk1OU3ZsckpCdFlwQnlvdklDRTB0QmxyekFLMm11bjJSaXB0Y0pBVldzbnd3SE1jZ1RlU084OFR3NDJ4b0M2QWxDNWcwUTR3RCtVcVZYT1pIZk03bk9FWDdzNVhQa3Y5MGhaR1JhWHQ2TTVrRHNPU0xUWVNYd2FCM2kzWEl1KzVNeVF5MVB1Y3JtQWI1Nm5zbkNpM2F0YlNjbnRXcTJvRmVKUXh6WHR3MjNzS3lWcnphdlZacFczOEZDc3k0NDd2azI3aHdNRDZlUUdzbC9PN2pCTVpxbldub1Uwbk5OczRFY0RvRGZ0VnhLUXFNaWZOc1Z4aSIsIm1hYyI6ImI0MjBjYTVhZGY3ZTk1MjIxODhhZDZmNjg0MDg4OWVlMmM0MTVhN2I1ZjRkMmNjNTEwMGI5NTViMmJjY2M5ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZuL1Q2cmhTVTh0aDRqQTg0QXAyVUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3UxRWxlbVFMb0N2R3NWWFlMK1RONElnbUY0T2VDKzlIaHRTQ1B0MFB0ZVJkcGRabndEYW0vR0JmOTZxZkdiSzhRb242NkVmWjJ4ampPc29Cd3NwdjVXUUFkMHBXSFA2OG9jYThUUm5FYitjS3BRTU9UNzV1cWpIblE3bnZsUmVZNFFlWjNWWGtrdTZlV3FGVW1qREk1WVdQYTR6azFjdGNVcVI1RGZzNDd6S3IveXE4b0R1TUVuZ0UvNUJRTWhrcjZ1TVA5a3pBWjFlWGFDakM0amFDcTMxNXBmeEM0ckRCcEEvZEg0R0RNa21ZOExrR3F4N1A4QUFGWEx6NG5DVHFzaUpYM2JhYzhueTl6aDFQODVROTI2WTRhT1Rha2k2cGgwN2N4eUpYeHVaNjRxbFpOYzBtYjR6TVJKRWRjMHRodzBJQ3YwRTBENFEvRlVOM1lGRTBvUDZlb2N6UktFaVRWREdhVXEvejE3MUhJQm56enB1aGNDS1ZZaVIrQjVQMHZwa21YVG1UOUo1SFFvcGFCK2FCNUZkT01LVkZuRVBuUndjSVhOVGJ3bXpsN3BzQnZzRTd5YTkwcEtYYkdQMndZbHgvQ1RxWXorUkhpSnhXMUNkazNRQmRFRkEwcm1vbnFWL1BzL1IxWDdIbmlFT0ZSeGF5TEhmSHo1SlJqVXR6VEhxNC9JREZlaVVFODluZUU1QXM1QW12WnVreEVlQ3UvQjB2Y0JCK0d3eUt5N0xZQ0d2L2Vydk9KZUtzQm94SnllMUpsQ2NkaTFwY2ZEYUtYVmhQWVBwaVRaaGhoMjVyQitFdVAyak1pd1B0VGNWMFZ3aFdrQlVKZlBPbWd4RSIsIm1hYyI6IjhkZmU0MGJlOWNmZjcyY2FlZWI1ZjJjZWE2ODg2NzAzNGJmMmQwYzc4M2EyY2MxNTY3MjE1NDU2NzYzNTliYzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+