После атаки БПЛА остановилось движение поездов в Брянской и Калужской областях
Временно не ходят поезда на участках Унеча — Злынка и Людиново-1— Дятьково, сообщили в Московской железной дороге.
Причиной стало обрушение части моста на перегоне Дятьково — Людиново после атаки БПЛА, рассказал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
Десять вагонов сошли с путей, но обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте проводятся восстановительные работы.
Между Людиново и Дятьково организовали автобусное сообщение.
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