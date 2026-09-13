Точка обзора в Перемышле: 20 взглядов на одно село
В музее изобразительных искусств открылась выставка «Перемышль. Точка обзора».
Она собрала двадцать работ, созданных участниками межрегионального пленэра.
Он проходил в июле этого года. Но на выставке представлены работы рахных лет.
Перемышль -древний город (теперь село), один из старейших в Калужской области. Тихий, скромный, с уютными улочками, старыми храмами и широкими просторами.
К нему нужно присмотреться как к хорошей книге или старой фотографии. Здесь есть своя архитектура, свои холмы и своё небо.
А ещё — особая атмосфера, которую сложно описать словами, но можно написать красками.
В этом году на плэнер приехали художники из шести областей: Калужской, Московской, Смоленской, Брянской, Белгородской и Нижегородской.
Совсем разные — по возрасту, стилю, манере. Кто-то работает маслом, кто-то акварелью, кто-то пастелью. Но всех их объединил Перемышль.
Нет жестких правил
Название выставки — «Точка обзора» — родилось не случайно и вовсе не ради красивого словосочетания. За ним стоит сразу несколько смыслов.
С одной стороны, это та самая возвышенность, с которой открывается панорама, вид на реку, на купола, на уходящие за горизонт поля.
Но это и метафора. Взгляд художника, который смотрит на историю, культуру, повседневность под неожиданным углом и замечает то, мимо чего обычный прохожий пройдёт мимо.
Это про то, как видеть привычное иначе. Про личный угол зрения каждого автора.
Как сказала председатель Калужского отделения Союза художников Ольга Кузьминова: «У каждого свой мир, своя точка обзора. Мы не даём жёстких регламентов. Кто-то пишет панораму, кто-то храмы».
И здесь нет скучных шаблонов. В работах чувствуется энергия, свежесть, даже некоторая дерзость.
На многих холстах небо розовое, сиреневое. Не потому, что художники договорились. А потому что они увидели его в Перемышле таким.
Нам внушали, что небо голубое, трава зелёная, деревья коричневые.
Стереотипы - самая опасная вещь.
На самом деле мир очень разный.
И действительно, на многих полотнах перемышльские закаты и рассветы.
Каждую работу хочется рассматривать, пытаясь угадать, что именно зацепило автора: тень от старой церкви, изгиб реки или березки вдоль дороги.
Даже куртку там оставила
Пленэры в Перемышле проходят с 2021 года. За это время собралось уже около двухсот работ.
Это целый срез времени, настроений, авторских стилей.
Каждая работа — как отдельная глава. И каждая — это чей-то честный разговор с городом.
- Для нас пленэр — это творческая лаборатория, - говорит Ольга Кузьминова. - Когда мы собираемся вместе, то обмениваемся не только эмоциями, но и секретами мастерства, которые потом разлетаются по всей России.
Художник Татьяна Духова из Малоярославца признаётся, что такого насыщенного творческого общения не встречала давно.
Каждый день шёл дождь и дул пронзительный ветер. Но это не мешало, а наоборот — подстёгивало.
Было интересно подглядывать за тем, как работает кто-то другой, какие решения рождаются.
Это было настоящее погружение. И очень хочется еще раз там побывать.
Я даже курточку в Перемышле оставила, мне её потом привезли. Но я надеюсь, что повод вернуться всё равно найдется, там еще столько неохваченных улиц!
Влюбляешь навсегда
На вернисаж приехала заместитель главы администрации Перемышльского района Татьяна Спасова. Она костромичанка, но, по ее словам, влюблена в Перемышль уже двадцать лет.
«Перемышль. Точка обзора» - философское название.
Это и взгляд на него со стороны, и возможность показать его другим.
Работы уезжают вместе с художниками в разные регионы, и там тоже узнают о нашем селе.
Точка обзора — это ещё и ряд нашей огромной России, где видят работы, сделанные в Перемышле.
Я убеждена: если приехать сюда однажды, влюбляешься в это место навсегда.
Получается, что Перемышль сегодня путешествует по стране.
Некоторые работы, написанные здесь, в этом году уже показали на выставке в Москве, Сыктывкаре, будут и другие выставки в других городах.
Так что наше село постепенно становится известным не только как место на карте, но и как место на холстах.
И ещё одна важная деталь.
Художники отмечают: в Перемышле живут неравнодушные люди. Те, кто встречает, помогает, помнит. Дети здороваются на улицах и интересуются, что рисуют взрослые.
И эти тёплые встречи остаются в памяти не меньше, чем виды на реку или золотые купола церквей.
Выставка работает до 20 сентября. Возможно, после неё вы тоже захотите съездить в Перемышль. Просто чтобы увидеть его или посмотреть на него по-другому. 0+
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