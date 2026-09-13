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Точка обзора в Перемышле: 20 взглядов на одно село

И сиреневое небо.
Татьяна Светлова
13.09, 18:00
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Фото автора.
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В музее изобразительных искусств открылась выставка «Перемышль. Точка обзора».

Она собрала двадцать работ, созданных участниками межрегионального пленэра.

Он проходил в июле этого года. Но на выставке представлены работы рахных лет.

Юрий Болотов (г. Старый Оскол, Белгородская область) «Зимний звон», 2026 г.
Юрий Болотов (г. Старый Оскол, Белгородская область) «Зимний звон», 2026 г.

Перемышль -древний город (теперь село), один из старейших в Калужской области. Тихий, скромный, с уютными улочками, старыми храмами и широкими просторами.

К нему нужно присмотреться как к хорошей книге или старой фотографии. Здесь есть своя архитектура, свои холмы и своё небо.

А ещё — особая атмосфера, которую сложно описать словами, но можно написать красками.

В этом году на плэнер приехали художники из шести областей: Калужской, Московской, Смоленской, Брянской, Белгородской и Нижегородской.

Совсем разные — по возрасту, стилю, манере. Кто-то работает маслом, кто-то акварелью, кто-то пастелью. Но всех их объединил Перемышль.

Петр Чеканцев (г. Москва) «Перемышль. Тихая весна», 2026 г.
Петр Чеканцев (г. Москва) «Перемышль. Тихая весна», 2026 г.
Александр Иванов (п. Борисовка, Белгородская область) «Снежный день. Гремячево», 2024 г.
Александр Иванов (п. Борисовка, Белгородская область) «Снежный день. Гремячево», 2024 г.

Нет жестких правил

Название выставки — «Точка обзора» — родилось не случайно и вовсе не ради красивого словосочетания. За ним стоит сразу несколько смыслов.

С одной стороны, это та самая возвышенность, с которой открывается панорама, вид на реку, на купола, на уходящие за горизонт поля.

Но это и метафора. Взгляд художника, который смотрит на историю, культуру, повседневность под неожиданным углом и замечает то, мимо чего обычный прохожий пройдёт мимо.

Это про то, как видеть привычное иначе. Про личный угол зрения каждого автора.

Как сказала председатель Калужского отделения Союза художников Ольга Кузьминова: «У каждого свой мир, своя точка обзора. Мы не даём жёстких регламентов. Кто-то пишет панораму, кто-то храмы».

И здесь нет скучных шаблонов. В работах чувствуется энергия, свежесть, даже некоторая дерзость.

На многих холстах небо розовое, сиреневое. Не потому, что художники договорились. А потому что они увидели его в Перемышле таким.

Ольга Кузьминова Ольга Кузьминова
Председатель Калужского отделения Союза художников.

Нам внушали, что небо голубое, трава зелёная, деревья коричневые.
Стереотипы - самая опасная вещь.
На самом деле мир очень разный.

И действительно, на многих полотнах перемышльские закаты и рассветы.

Каждую работу хочется рассматривать, пытаясь угадать, что именно зацепило автора: тень от старой церкви, изгиб реки или березки вдоль дороги.

Даже куртку там оставила

Пленэры в Перемышле проходят с 2021 года. За это время собралось уже около двухсот работ.

Это целый срез времени, настроений, авторских стилей.

Каждая работа — как отдельная глава. И каждая — это чей-то честный разговор с городом.

- Для нас пленэр — это творческая лаборатория, - говорит Ольга Кузьминова. - Когда мы собираемся вместе, то обмениваемся не только эмоциями, но и секретами мастерства, которые потом разлетаются по всей России.

Художник Татьяна Духова из Малоярославца признаётся, что такого насыщенного творческого общения не встречала давно.

Татьяна Духова Татьяна Духова
Художник.

Каждый день шёл дождь и дул пронзительный ветер. Но это не мешало, а наоборот — подстёгивало.
Было интересно подглядывать за тем, как работает кто-то другой, какие решения рождаются.
Это было настоящее погружение. И очень хочется еще раз там побывать.
Я  даже курточку в Перемышле оставила, мне её потом привезли. Но я надеюсь, что повод вернуться всё равно найдется, там еще столько неохваченных улиц!

Татьяна Духова (г. Малоярославец) «Весна в Перемышле», 2026 г.
Татьяна Духова (г. Малоярославец) «Весна в Перемышле», 2026 г.

Влюбляешь навсегда

На вернисаж приехала заместитель главы администрации Перемышльского  района Татьяна Спасова. Она костромичанка, но, по ее словам, влюблена в Перемышль уже двадцать лет.

Татьяна Спасова Татьяна Спасова
Заместитель главы администрации Перемышльского  района

«Перемышль. Точка обзора» - философское название.
Это и взгляд на него со стороны, и возможность показать его другим.
Работы уезжают вместе с художниками в разные регионы, и там тоже узнают о нашем селе.
Точка обзора — это ещё и ряд нашей огромной России, где видят работы, сделанные в Перемышле.
Я убеждена: если приехать сюда однажды, влюбляешься в это место навсегда.

Получается, что Перемышль сегодня путешествует по стране.

Некоторые работы, написанные здесь, в этом году уже показали на выставке в Москве, Сыктывкаре, будут и другие выставки в других городах.

Так что наше село постепенно становится известным не только как место на карте, но и как место на холстах.

И ещё одна важная деталь.

Художники отмечают: в Перемышле живут неравнодушные люди. Те, кто встречает, помогает, помнит. Дети здороваются на улицах и интересуются, что рисуют взрослые.

И эти тёплые встречи остаются в памяти не меньше, чем виды на реку или золотые купола церквей.

Михаил Поляков (г. Нижний Новгород), «Церковь в Перемышле», 2026 г.
Михаил Поляков (г. Нижний Новгород), «Церковь в Перемышле», 2026 г.
Николай Лучкин (г. Вязьма, Смоленская область) «Свято-Успенский монастырь», 2024 год.
Николай Лучкин (г. Вязьма, Смоленская область) «Свято-Успенский монастырь», 2024 год.

Выставка работает до 20 сентября. Возможно, после неё вы тоже захотите съездить в Перемышль. Просто чтобы увидеть его или посмотреть на него по-другому. 0+

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