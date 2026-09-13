Точка обзора в Перемышле: 20 взглядов на одно село

И сиреневое небо.

Фото автора.

В музее изобразительных искусств открылась выставка «Перемышль. Точка обзора».

Она собрала двадцать работ, созданных участниками межрегионального пленэра.

Он проходил в июле этого года. Но на выставке представлены работы рахных лет.

Юрий Болотов (г. Старый Оскол, Белгородская область) «Зимний звон», 2026 г.

Перемышль -древний город (теперь село), один из старейших в Калужской области. Тихий, скромный, с уютными улочками, старыми храмами и широкими просторами.

К нему нужно присмотреться как к хорошей книге или старой фотографии. Здесь есть своя архитектура, свои холмы и своё небо.

А ещё — особая атмосфера, которую сложно описать словами, но можно написать красками.

В этом году на плэнер приехали художники из шести областей: Калужской, Московской, Смоленской, Брянской, Белгородской и Нижегородской.

Совсем разные — по возрасту, стилю, манере. Кто-то работает маслом, кто-то акварелью, кто-то пастелью. Но всех их объединил Перемышль.

Петр Чеканцев (г. Москва) «Перемышль. Тихая весна», 2026 г.

Александр Иванов (п. Борисовка, Белгородская область) «Снежный день. Гремячево», 2024 г.

Нет жестких правил

Название выставки — «Точка обзора» — родилось не случайно и вовсе не ради красивого словосочетания. За ним стоит сразу несколько смыслов.

С одной стороны, это та самая возвышенность, с которой открывается панорама, вид на реку, на купола, на уходящие за горизонт поля.

Но это и метафора. Взгляд художника, который смотрит на историю, культуру, повседневность под неожиданным углом и замечает то, мимо чего обычный прохожий пройдёт мимо.

Это про то, как видеть привычное иначе. Про личный угол зрения каждого автора.

Как сказала председатель Калужского отделения Союза художников Ольга Кузьминова: «У каждого свой мир, своя точка обзора. Мы не даём жёстких регламентов. Кто-то пишет панораму, кто-то храмы».

И здесь нет скучных шаблонов. В работах чувствуется энергия, свежесть, даже некоторая дерзость.

На многих холстах небо розовое, сиреневое. Не потому, что художники договорились. А потому что они увидели его в Перемышле таким.

Ольга Кузьминова

Председатель Калужского отделения Союза художников. Нам внушали, что небо голубое, трава зелёная, деревья коричневые.

Стереотипы - самая опасная вещь.

На самом деле мир очень разный.

И действительно, на многих полотнах перемышльские закаты и рассветы.

Каждую работу хочется рассматривать, пытаясь угадать, что именно зацепило автора: тень от старой церкви, изгиб реки или березки вдоль дороги.

Даже куртку там оставила

Пленэры в Перемышле проходят с 2021 года. За это время собралось уже около двухсот работ.

Это целый срез времени, настроений, авторских стилей.

Каждая работа — как отдельная глава. И каждая — это чей-то честный разговор с городом.

- Для нас пленэр — это творческая лаборатория, - говорит Ольга Кузьминова. - Когда мы собираемся вместе, то обмениваемся не только эмоциями, но и секретами мастерства, которые потом разлетаются по всей России.

Художник Татьяна Духова из Малоярославца признаётся, что такого насыщенного творческого общения не встречала давно.

Татьяна Духова

Художник. Каждый день шёл дождь и дул пронзительный ветер. Но это не мешало, а наоборот — подстёгивало.

Было интересно подглядывать за тем, как работает кто-то другой, какие решения рождаются.

Это было настоящее погружение. И очень хочется еще раз там побывать.

Я даже курточку в Перемышле оставила, мне её потом привезли. Но я надеюсь, что повод вернуться всё равно найдется, там еще столько неохваченных улиц!

Татьяна Духова (г. Малоярославец) «Весна в Перемышле», 2026 г.

Влюбляешь навсегда

На вернисаж приехала заместитель главы администрации Перемышльского района Татьяна Спасова. Она костромичанка, но, по ее словам, влюблена в Перемышль уже двадцать лет.

Татьяна Спасова

Заместитель главы администрации Перемышльского района «Перемышль. Точка обзора» - философское название.

Это и взгляд на него со стороны, и возможность показать его другим.

Работы уезжают вместе с художниками в разные регионы, и там тоже узнают о нашем селе.

Точка обзора — это ещё и ряд нашей огромной России, где видят работы, сделанные в Перемышле.

Я убеждена: если приехать сюда однажды, влюбляешься в это место навсегда.

Получается, что Перемышль сегодня путешествует по стране.

Некоторые работы, написанные здесь, в этом году уже показали на выставке в Москве, Сыктывкаре, будут и другие выставки в других городах.

Так что наше село постепенно становится известным не только как место на карте, но и как место на холстах.

И ещё одна важная деталь.

Художники отмечают: в Перемышле живут неравнодушные люди. Те, кто встречает, помогает, помнит. Дети здороваются на улицах и интересуются, что рисуют взрослые.

И эти тёплые встречи остаются в памяти не меньше, чем виды на реку или золотые купола церквей.

Михаил Поляков (г. Нижний Новгород), «Церковь в Перемышле», 2026 г.

Николай Лучкин (г. Вязьма, Смоленская область) «Свято-Успенский монастырь», 2024 год.

Выставка работает до 20 сентября. Возможно, после неё вы тоже захотите съездить в Перемышль. Просто чтобы увидеть его или посмотреть на него по-другому. 0+