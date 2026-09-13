В Калужской области ночью 14 сентября ожидаются заморозки
Главное управление МЧС по Калужской области предупредило жителей о заморозках.
По данным регионального ЦГМС, в ночные и утренние часы 14 сентября местами температура опустится до -1°С.
Вместе с похолоданием возрастает риск пожаров. Люди начинают активнее использовать обогреватели и газовое оборудование. Нередко это приводит к нарушениям правил безопасности.
Спасатели напоминают: нельзя пользоваться самодельными нагревательными приборами. Важно следить за исправностью электропроводки и газового оборудования. Также не стоит оставлять обогреватели без присмотра.
При возникновении пожара или чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
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